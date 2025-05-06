雙北世壯運將登場 新北衛生局加強稽查、推四語標章保障用餐安全

稽查抽驗世壯運場館周邊餐飲業者。（新北市衛生局提供）

2025/05/06 13:21

〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，為讓國內外選手及觀光旅客能安心品嚐在地美食，新北市衛生局委託中華食品安全管制系統發展協會，針對轄內餐飲業者執行餐飲衛生管理分級評核，現場實地查核包括從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向，評核結果共有1208家取得「優級」及52家取得「良級」。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，世壯運競賽場館橫跨新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣及台中市等7縣市，衛生單位共同攜手合作，除了管理分級評核外，另為開閉幕晚宴、歡迎晚會、特約餐飲店家及各競賽場館供應餐食的食品業者進行衛生稽查，已查核共計1066家，衛生環境皆符合食品良好衛生規範準則規定，將持續加強稽查，為選手及旅客們飲食安全把關。

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楊舒秦說，此次活動超過2.5萬名選手及隨行人員參與，為了讓國內外選手及觀光旅客能安心品嚐在地美食，也設計中、英、日、韓四國語言標章，供選手與消費者識別可優先選擇通過餐飲評核的餐飲店家，也可透過新北食材登錄平台查詢。

運動配合美食的同時，新北社區營養推廣中心營養師提醒，運動後的「黃金1小時」是補充營養的關鍵時機。依運動種類、強度及持續時間不同，建議選擇150至300大卡熱量，醣類與蛋白質比例為3:1的食物，假設補充150大卡，就可選擇150mL無糖豆漿加上100克小顆地瓜，適量醣類攝取有助於補充肌肉中的肝醣儲備，同時預防肌肉流失，並促進肌肉蛋白質合成與修復。

稽查抽驗世壯運場館周邊餐飲業者。（新北市衛生局提供）

餐飲優良標章放置於店內入口處供消費者辨識。（新北市衛生局提供）

運動後飲食營養補充。（新北市衛生局提供）

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