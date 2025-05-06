謝國樑、侯友宜談定 基隆捷運細部設計預計本月發包

基隆市長謝國樑（左）和新北市長侯友宜（右）會談基隆捷運。（記者盧賢秀攝）

2025/05/06 12:49

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆捷運已經核定，基隆設計和經費已報交通部審議，基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜今天在基隆市政府會談，雙方決定細部設計將先行在這個月發包，經費待中央核定後，土建工程和機電工程快速招標，趕在2033年完工。

基隆捷運經雙北市及基隆市等3個行政轄區，並與捷運民生汐止線第一期規劃路線共構，去年行政院核定計畫，由新北市負責興建與營運，目前基本設計與經費已報交通部審議。

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唯民生汐止線的機廠不夠，擬在八堵站設置機廠，還要徵收民地，與當初規劃八堵站水岸住宅有所差異，引起當地居民反彈卡關。

謝國樑、侯友宜與捷運相關單位，今天在基隆市政府會談，雙方認為基隆捷運的速度不能慢，所以細部設計這個月先行招標。未來工程經費核定以後，土建、機電工程同時快速招標、快速動工，希望能夠2033年如期完工通車。

在八堵站雙方也談妥了，未來將由新北的捷運局負責開發，土地儘量使用台鐵的土地，在機廠的上方興建一個大型聯開計劃。

國發會原本核定的基隆工程經費為697億元，修正後經費為1093億元，目前國發會尚未核定，侯友宜表示，希望中央儘速核定，能展開工程發包，同時希望中央多分擔一點。

此外，基隆捷運新北段及基隆段的細部設計和機電標等，會採取一致性的法，不會有先蓋完新北再蓋基隆的問題跟疑慮。

基隆捷運第一階段全長15.6公里共13座車站，從基隆八堵站起，向西以高架沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，續轉至新北市大同路三段、新台五路二段，銜接汐東捷運共軌段之SB15站，至SB13站前方路線分開再轉入台鐵第三軌用地，後續以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點SB31。目前進入都市計畫變更作業。

基隆捷運的路線圖。（新北市政府提供）

基隆八堵將設機廠，上方做聯合開放，儘量使用台鐵土地。（記者盧賢秀攝）

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