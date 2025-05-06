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    首頁　>　新北市

    新北警攔檢酒駕醉漢掛彩 局長趕往關懷

    新北市警蘆洲分局成州所警員謝獻鋒（右三）攔查酒駕拒捕的柯嫌掛彩，警察局長廖訓誠（左三）得知同仁受傷，趕往慰問，頒發慰問金關懷同仁，提醒注意執勤安全。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警蘆洲分局成州所警員謝獻鋒（右三）攔查酒駕拒捕的柯嫌掛彩，警察局長廖訓誠（左三）得知同仁受傷，趕往慰問，頒發慰問金關懷同仁，提醒注意執勤安全。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/06 09:33

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市柯姓男子酒後騎機車，蘆洲警分局成州所警員謝獻鋒發現，上前攔查，柯嫌拒檢趁隙逆向逃逸，謝員攔阻時遭柯嫌頑抗致左手受傷，仍負傷制伏酒駕嫌犯，直到支援警力趕抵才送醫，警方對柯嫌酒測，酒測值達0.72MG/L超標，當場逮捕；新北市警察局長廖訓誠得知同仁受傷，由分局長詹志文陪同，當天趕往派出所慰問，致贈慰問金，更提醒同仁注意執勤安全。

    警方調查，這起酒駕拒捕案發生在5日凌晨，警員謝獻鋒當時巡邏途經五股區成泰路、凌雲路口，發現55歲柯男騎車搖晃，散發酒味，上前攔查，但柯嫌不服員警攔查，趁隙逆向加速逃逸，員警反應迅速，衝上前攔下柯嫌，但遭柯嫌頑抗，造成謝員左手大拇指、左手掌受傷掛彩，但他仍奮力制伏柯嫌，到支援警力到場，交由同事處理。

    謝員逮捕柯嫌時，謝員掛彩，柯嫌也爛醉，雙雙送醫，所幸謝員及柯嫌到院均無大礙，警方對柯嫌酒測，測得吐氣酒精濃度值為0.72MG/L，已逾法定標準值，當場向柯嫌宣告權利並實施逮捕，警詢後，依公共危險及妨害公務罪，移送新北地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新北市警蘆洲分局成州所警員謝獻鋒（左）攔查酒駕拒捕的柯嫌掛彩，警察局長廖訓誠（右）得知同仁受傷，由分局長詹志文（中）陪同下趕往慰問，提醒同仁注意執勤安全。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警蘆洲分局成州所警員謝獻鋒（左）攔查酒駕拒捕的柯嫌掛彩，警察局長廖訓誠（右）得知同仁受傷，由分局長詹志文（中）陪同下趕往慰問，提醒同仁注意執勤安全。（記者吳仁捷翻攝）

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