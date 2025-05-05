5/5 威力彩頭獎摃龜！今彩539開5注 均分2400萬

第114000110期今彩539開出5注，第114000036期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/05/05 22:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）晚開獎的第114000110期今彩539共開出5注，每注可得480萬元，由桃園市中壢區正義里中北路二段408號1樓「鈞立澄公益彩券行」、彰化縣秀水鄉福安村彰水路二段577號「金好中彩券行」、新北市板橋區莒光路1號1樓「贏滿滿彩券行」、高雄市苓雅區建國一路133之9號「天官賜福彩券行」、宜蘭縣宜蘭市思源里女中路三段18號1樓「錦上添花彩券行」開出。第114000036期威力彩頭獎則摃龜。

第114000036期威力彩中獎號碼為「第一區：07、08、09、11、19、35。第二區：04」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共72注中獎，每注可得2萬元；伍獎共471注中獎，每注可得4000元；陸獎共2807注中獎，每注可得800元；柒獎共5278注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬7877注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬8182注中獎，每注可得100元；普獎共6萬1894注中獎，每注可得100元。

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第114000110期今彩539中獎號碼為「04、05、08、10、11」。頭獎開出5注，每注可得480萬元；貳獎共540注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1035注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬6832注中獎，每注可得50元。

第114000110期39樂合彩中獎號碼為「04、05、08、10、11」。四合共18注中獎，每注可得21萬2500元；三合共695注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9054注中獎，每注可得1125元。

第114000110期3星彩中獎號碼為「937」。壹獎共72注中獎，每注可得5000元。

第114000110期4星彩中獎號碼為「1768」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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