泰山4校午餐食安危機延燒近200天 李宇翔斥新北市府擺爛縱容

泰山區4所小學自去年10月起，接連傳出營養午餐異味、變質、食材發現異物甚至有蟲等食安問題，造成學童身體不適嘔吐。（李宇翔提供）

2025/05/05 18:40

〔記者董冠怡／新北報導〕泰山區4所小學自去年10月起，接連傳出營養午餐異味、變質、食材發現異物甚至有蟲等問題，造成學童身體不適嘔吐，市議員李宇翔今於市議會質詢表示，去年曾要求停止該廠商供餐，但市府卻遲未採取實質作為，拖到廠商履約近9成時間才喊卡，怒批行政怠惰變相放水；教育局長張明文表示，除依食品安全衛生管理法裁處14萬元，也按契約記點規定裁罰14.5萬元，合計28.5萬元，持續落實查察制度，防堵不良廠商進入學校供餐。

李宇翔指出，多名家長投訴，去年10月起供應泰山4校的午餐頻出包，不僅飯菜有異味、食材更是不新鮮，甚至有菜餚中發現昆蟲或異物，或是供餐內容與菜單不符，廠商去年即被揭露問題，截至今年4月底卻仍持續供餐，市府並未解約，質疑教育局對契約管理毫無作為。

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李宇翔提到，教育局雖稱已對業者進行記點與週週監廚，但據家長反映，業者在短暫停供兩週後即故態復萌，「兩天一狀況」幾乎成為常態，市府態度消極、無心保障學童吃的健康，形同坐視學童每天吃添加異物的午餐，時間長達近200天，非常離譜。

他說，「聯合供餐制度若缺乏食安監督，就是把孩子推入風險！」要求市府在新學期招標前，立即修改「營養午餐契約的解約條款」、「全面公開團膳廠商記點與違規紀錄」，保障學童食安，重建家長對學校午餐的信任。

教育局昨天（4日）宣布該廠商原供應的7所學校，全面停供營養午餐，改由備位業者接手。張明文表示，此一舉措是看過去數月稽查狀況，週週監廚情形並未改善、問題層出不窮，而且違規記點持續累積，除了衛生局依食安法裁處14萬元，也按契約記點規定裁罰14.5萬元，總計28.5萬元。

張明文說，新學年度將下修違規記點門檻（25點停止供餐2週，降至20點），有違規紀錄的廠商全市列入評選參考及淘汰標準，防堵不良廠商進入學校供餐；副市長陳純敬指出，按照契約執行，嚴格處置並責成局處研議可否將不肖廠商停權。

教育局補充，記點樣態諸如飯菜內有頭髮，以日為單位記1點；飯菜內有棉線、鐵絲、塑膠繩、小石頭、紙棉、塑膠類等異物記2點；當日供應數量不足，未立即補足者記2點；如有蟑螂、蒼蠅首次記4點等。違規記點處以懲罰性違約金並要求廠商限期改善，如累計達一定點數後將停餐、終止或解除契約。

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