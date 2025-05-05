淡海輕軌爆滅火器逾期未檢 鄭宇恩批市府縱容危害乘客安全

新北市議員鄭宇恩察看發現，淡海輕軌多處車站與車廂內的滅火器出現逾期未檢情形，部分甚至已超過有效期限，顯示新北捷運公司在消防設施管理上長期疏失，內部稽核制度明顯失能，市府縱容將公共安全當兒戲。（圖由市議員鄭宇恩提供）

2025/05/05 17:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北捷運公司去年遭揭露半年未有廠商維護車站的水電消防設備，今年再有民眾向市議員鄭宇恩陳情，並前往察看發現，淡海輕軌多處車站與車廂內的滅火器出現逾期未檢情形，部分甚至已超過有效期限，顯示新北捷運公司在消防設施管理上長期疏失，內部稽核制度明顯失能，市府縱容將公共安全當兒戲。新北捷運公司回應，已於今日完成滅火器更換，後續也會依法持續辦理定期檢查。

鄭宇恩日前接獲陳情，指淡海輕軌包含車廂及車站中的滅火器全數超過檢驗期限，民眾提供的輕軌車廂裡的滅火器有效日期均標註為「2024年3月16日」，而實地前往漁人碼頭站查看，站內的滅火器上則標註「下次性能檢查日期2025年4月13日」，海洋科技大學站的滅火器檢查日期則標註為「2024年12月2日至2025年3月20日」。

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鄭宇恩說，依據《消防法》第6條，各類場所的管理權人對其管理場所應設置並維護其消防安全設備，依法可處場所管理權人2萬元以上30萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

鄭宇恩指出，滅火器過期或未檢查，在突發火災時可能無法正常使用，恐直接危及乘客的生命安全，若連最基本的消防設施都無法確保效能，那其他不能直接看到的消防系統，如排煙設備、緊急廣播甚至是監控系統，到底妥善與否，更讓人憂心。目前已經轉請消防局前往稽查。

消防局表示，經查台北海洋大學站設有滅火器、火警自動警報設備及緊急照明設備，該場所於今年3月28日完成消防安全設備檢修申報作業，其檢修完成標示（圓形紅色貼紙）尚符合檢修申報規範，滅火器性能檢查日期標示期限已逾期，其滅火器外觀檢查尚屬正常，仍應辦理後續檢驗與重新張貼標示，已要求改善。

新北捷運公司回應，已完成委託專業廠商進行性能檢查採購程序，並陸續安排檢驗期程，有關民眾所述淡海輕軌列車上滅火器已完成檢驗，於滅火器另一側有張貼下次需檢查日期2027年3月17日，各列車滅火器為分批檢驗，目前並無逾期情形，後續會將前次檢查日期標示移除，避免民眾誤解。

新北市議員鄭宇恩察看發現，淡海輕軌多處車站與車廂內的滅火器出現逾期未檢情形，部分甚至已超過有效期限，顯示新北捷運公司在消防設施管理上長期疏失，內部稽核制度明顯失能，市府縱容將公共安全當兒戲。（圖由市議員鄭宇恩提供）

新北市議員鄭宇恩察看發現，淡海輕軌多處車站與車廂內的滅火器出現逾期未檢情形，部分甚至已超過有效期限，顯示新北捷運公司在消防設施管理上長期疏失，內部稽核制度明顯失能，市府縱容將公共安全當兒戲。（圖由市議員鄭宇恩提供）

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