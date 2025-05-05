新莊塭仔圳重劃區交通設施進度受矚 議員促強化人行與停車空間

針對新莊塭仔圳重劃區相關道路及交通配套建設進度，民進黨籍議員翁震州在議會質詢市府，強調包括領航路、國營路、新富三路與莊泰路等新規劃道路，應同步強化人行空間、無障礙設施與停車規劃。（記者羅國嘉攝）

2025/05/05 16:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（5）日進行第一至第六審業務質詢，針對新莊塭仔圳重劃區相關道路及交通配套建設進度，民進黨籍議員翁震州在議會質詢市府，強調包括領航路、國營路、新富三路與莊泰路等新規劃道路，應同步強化人行空間、無障礙設施與停車規劃，滿足民眾通行與就醫需求。

針對備受關注的輔大醫院周邊停車問題，翁震州指出，民眾反映急診外缺乏臨時停車空間，造成就醫困擾；地政局長汪裡國回應，目前與交通局協調中，預計6月中旬將釋出鄰近的醫療用地，約提供80個汽車位與100個機車位。至於路邊停車開放時程，汪說將視醫療用地啟用狀況再行檢討，並承諾每季進行一次檢討作業。

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在人行空間方面，翁震州也關注國營路與新富三路部分行人空間不足問題。汪裡國表示，該區段預計於6月底全面開放，屆時道路設施與人行空間將同步啟用，並將定期檢討號誌、速限與人行設施完善度，相關評估報告也將提供予地方民代與里長參考。

針對莊泰路現況，翁震州指出，該路段銜接港泰自辦重劃區，現僅雙向各一車道，通行空間有限且人行道與無障礙設施多為臨時設置，憂心交通瓶頸與安全疑慮；汪回應，莊泰路將配合橫向道路施工進度整體完成，未來道路將拓寬至30米，屆時無障礙設施也將全數完備。

此外，翁震州也強調，新莊多條主要幹道如思源路、幸福路、中正路與富國路等均為行人密集路段，呼籲市府應一次性檢討設置「行人全時號誌」，避免每次會勘都以技術困難推託。

交通局長鍾鳴時表示，需視路口條件與周邊環境調整，將逐案評估，盡可能滿足行人安全需求。

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