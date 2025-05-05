罷免葉元之！「板橋大刪元」二階連署送件32236份

板橋大刪元送件新北選委會。（記者董冠怡攝）

2025/05/05 10:54

首次上稿 09:32

更新時間 10:54（新增葉元之回應）

〔記者董冠怡／新北報導〕發起新北市板橋東區藍委葉元之的「板橋大刪元」，今天上午8點50分左右，將連署書送進新北市選委會。領銜人史書華表示，連署期間收到3萬6000份連署書、造冊出錯後，今天送件3萬2236份，包含正影本共計62箱，接下來將持續協助友團拔羅波、雙和團隊，跨越法定及安全門檻，「大罷免，大成功！」

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史書華表示，這段時間以來的批評，如是真心建議便虛心接受、若是刻意帶風向，懇請不要被模糊焦點、內耗，才不會讓敵人坐收漁翁之利，並強調罷免行動的資源使用、行政運作皆有明確分工與紀錄，每一步都是靠著志工辛苦奔走、彼此合作，團隊也共同決定將造冊地點，選在他名下具全天候保全設施之處，高規格保護與監督。

史書華指出，此外，加上人民眾志成城的協助，板東罷團完成3萬6000份連署書收件、達成率154%；歷經嚴格篩選及造冊，總數為3萬2236份，為法定門檻（2萬3313份）的138%，「有信心不補件就可順利通過！」延續第一階段的高合格率（近97%），全力迎向三階投票；周邊頓時響起掌聲、歡呼聲，紛紛叫好。

他說，葉元之抹黑罷團是側翼、藍綠惡鬥、惡霸、收錢辦事的工讀生，指控無憑無據，嚴重羞辱不眠不休的志工們，口不擇言、不思反省也不尊重民意，如何能夠代表數十萬選民的聲音？「罷免不是政黨鬥爭，而是人民行使憲法賦予的最基本權利！希望正常問政、不適任立委下台。這次的罷免，不只是改變立委席次，更是台灣民主體質的自我修復。」

葉元之回應，他是一票一票選出來的立委，都很積極認真做事，扮演好自己的角色，出席率、問政、質詢名列前茅，是立院評鑑優秀立委，相信選民的眼睛是雪亮的，不會接受抹黑、造謠式鬥爭的罷免，另透露地方里長承受很大壓力，他們說民進黨議員要求繳交連署書；隨後透過里民活動，向民眾澄清外界的「謠言」，呼籲如果進入到三階，請里民收到投票通知後，出門投下不同意罷免票。

板橋大刪元送件新北選委會。（記者董冠怡攝）

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