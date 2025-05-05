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    首頁　>　新北市

    新莊醉警毆同事一拳 上級處分2警都調地

    新北市警新莊分局傳出陳姓警員酒後返回駐地，與有宿怨的黃姓警員口角，醉毆一拳被制止，分局主動介入調查，督察組長黃聖博表示，分局已懲處陳員，並將兩警調地，列入案例教育警惕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警新莊分局傳出陳姓警員酒後返回駐地，與有宿怨的黃姓警員口角，醉毆一拳被制止，分局主動介入調查，督察組長黃聖博表示，分局已懲處陳員，並將兩警調地，列入案例教育警惕。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/05 08:50

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局昌平派出所傳出兩名員警因宿怨，陳姓警員勤餘跟友人吃飯後返回派出所，酒後與互有嫌隙的黃姓警員口角，陳員揮打黃員一拳，當下被幹部制止；陳員隔天雖於隔天當面道歉獲原諒，分局獲悉，介入調查，發現陳員酒後情緒管理不佳，處以申誡一次、調地，而黃員精神狀況欠佳，不適合外勤，調分局警備隊看管。

    新莊警方調查，昌平所黃姓員警常在駐地煮食，因未收拾導致駐地環境衛生差，引發同事不滿，陳員曾因此勸誡黃員未果，兩人互有嫌隙；陳員上月初勤餘與友人到熱炒店餐敘返回駐地後，酒後與黃員口角衝突，揮打黃員一拳，幹部發現立即制止，無進一步衝突；陳員隔日當面向黃員致歉，取得原諒。

    新莊分局督察組接獲情資、主動查處；督察組長黃聖博表示，經查陳員餐會酒後情緒管理不佳，言行欠妥，處以申誠一次，調整服務地區；另同案黃員，精神狀況不佳，不適任外勤派出所工作，關懷其健康，已調整至警備隊服勤。

    新莊警分局強調，持續加強內部管理，要求同仁勤務正常化、生活單純化，減少飲宴應酬，以免再衍生酒後言行失當問題。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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