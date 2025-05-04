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    八里左岸單車1日遊 順遊下罟子漁港賞夕陽、觀海景

    下罟子漁港夕照。（新北漁業處提供）

    下罟子漁港夕照。（新北漁業處提供）

    2025/05/04 18:34

    〔記者董冠怡／新北報導〕逃離城市的喧囂！新北市八里區下罟子漁港保有漁村純樸風貌、景色優美，也是八里左岸自行車道終點、遊客口中私房秘境，市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄昨天表示，可從八里渡船頭老街附近的YouBike站租借單車，途經八里左岸裝置藝術區、挖子尾自然生態保留區、十三行文化公園，最後抵達下罟子漁港，在港內漁具倉庫上方的景觀平台，賞夕陽、觀海景，適合單車一日遊。

    簡明雄指出，下罟子漁港是台北港的港中漁港，鄰近淡水河出海口，港內可見整排藍色舢舨漁船靜靜停泊、漁民整理漁具穿梭其間；港區內漁具倉庫外牆以在地特色「舢舨」為設計，畫著往下看的大魚眼，意味漁民能掌握魚群動態、祈求漁獲豐收；倉庫頂樓設有觀景平台，可於黃昏時分欣賞夕陽，吸引不少攝影愛好者取景。

    漁業處建議，民眾可從淡水老街渡船頭搭渡輪至八里渡船頭，再從老街附近的YouBike站租借單車，沿途品嚐在地小吃，騎經八里左岸裝置藝術區，彩虹步道、愛之船、露天教堂等都是打卡熱點；挖子尾自然生態保留區，可見由水筆仔構成的紅樹林，以及招潮蟹與彈塗魚等濕地生態；十三行文化公園體驗20公尺滑梯、滑草活動，再用夕陽美景替輕鬆愜意的一天，劃下完美句點。

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