慶祝母親節 劉和然到汐止慈聖佛堂贈匾「佛光普照」

新北市副市長劉和然（左二）今天（4日）前往一貫道新北市汐止慈聖佛堂，代替新北市長侯友宜致贈慈聖佛堂「佛光普照」牌匾，由現任點傳師楊慶宗（右二）代為接下。（記者俞肇福攝）

2025/05/04 15:47

〔記者俞肇福／新北報導〕下週日（11日）就是母親節，一貫道新北市汐止慈聖佛堂今天（4日）舉辦慶祝母親節活動，現場還有蔬食攤位，推廣健康的蔬食理念，使大家能夠「吃得健康，活得快樂」。

新北市副市長劉和然代表市長侯友宜到場，致贈慈聖佛堂「佛光普照」匾額，感謝一貫道興毅北區的道親與志工對於這片土地的貢獻與付出，透過宗教的力量，讓社會得以和諧。

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劉和然指出，感謝前人篳路藍縷帶領道親與志工投入建設慈聖佛堂，前任點傳師陳少宏與現任點傳師楊慶宗的接棒付出，慈聖佛堂聘請台大醫院、馬偕醫院中醫師、西醫師舉辦講座，1個月至少2場到3場，照顧民眾健康；另外，佛堂不定期舉辦各種活動，在活動中將善念與溫暖注入整個社會。

劉和然表示，汐止鄉親等了20年的捷運，包括捷運汐止東湖線已經動工，基隆捷運15公里有7公里在汐止，都是由新北市政府負責；他說，請汐止鄉親放心，捷運工程的施工由新北市政府負責，經費有不足，他會找在地的國民黨七星區立法委員廖先翔去中央要錢，一定會盡早完成。

廖先翔說，他已經結婚3年，去年也當了爸爸，人家說「手抱孩兒時，方知父母恩」，以前他還沒當爸爸與太太十分恩愛，有小孩以後，卻經常吵架，因為民意代表的工作經常在外奔波，小孩都是老婆在帶，老婆好幾次氣得要跟他離婚，謝謝在場的婆婆媽媽辛苦生養與教育，讓社會更良善。

國民黨新北市議員白珮茹表示，謝謝一貫道道親及志工的付出，讓大家得以歡聚一堂慶祝母親節，母親是孩兒的依靠，母親是家庭幸福美滿的關鍵，人家都說「有媽的孩子像個寶」，希望大家都能利用此機會，向最辛苦的媽媽表達感謝。

下週日（11日）就是母親節，一貫道新北市汐止慈聖佛堂今天（4日）舉辦慶祝母親節活動；現場還有蔬食攤位，推廣健康的蔬食理念。（記者俞肇福攝）

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