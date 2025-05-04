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    首頁　>　新北市

    「這十年沒讓鄉親漏氣」 蘇巧慧母親節音樂會掌聲不斷

    立委蘇巧慧到場發送康乃馨，廣受地方媽媽、鄉親歡迎。（記者陳奕劭攝）

    立委蘇巧慧到場發送康乃馨，廣受地方媽媽、鄉親歡迎。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/04 15:18

    〔記者陳奕劭／新北報導〕樹林區文林國小今天（4日）舉行「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」，邀請樹林在地薩克斯風樂團演出，吸引許多親子參加。立委蘇巧慧發送康乃馨，獲得許多民眾加油打氣。蘇巧會致詞說，國會要有表現，地方要有成績，希望這十年來沒讓樹林鄉親漏氣。現場掌聲不斷。

    文林國小今天舉辦母親節感恩音樂會，被視為2026年新北市長熱門參選人蘇巧慧到場發送康乃馨，廣受地方媽媽、鄉親歡迎，合照握手邀約不斷，有些民眾因為坐的位置比較遠，蘇急忙向她喊「拍勢」。

    蘇巧慧表示，她是樹林人一票一票、連投三次栽培出的國會議員，知道樹林人對她的期待，知道新北市民對國會議員的期待。在國會表現要出色，對國家有貢獻，大家看了豎起拇指比讚；回到地方要推動大家期待已久的建設，還要對大小事情服務到位。

    她指出，給自己設定的目標是國會要有表現，地方要有成績，希望這十年來沒讓樹林鄉親漏氣，問現場不知道有沒有？現場響起大量掌聲。

    蘇巧慧說，從爭取捷運延伸、交流道打通等基礎建設，到改善校園環境，讓樹林孩子不輸任何人，是她身為區域立委最高興的地方。也感謝地方里長與市民建言，讓她攜手區公所與市府向中央爭取預算，大家彼此串在一起，不分中央與地方，這裡是在這裡最好的地方，感謝大家栽培，一定會工作做好，或地方最好的代言人。

    立委蘇巧慧出席母親節活動，與地方媽媽握手。（記者陳奕劭攝）

    立委蘇巧慧出席母親節活動，與地方媽媽握手。（記者陳奕劭攝）

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