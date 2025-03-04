洪孟楷反擊惡罷 方柏翔：有信心就別模糊焦點

公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/04 19:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第一選區的立法委員洪孟楷面臨罷免挑戰，他今（4日）於臉書發文，對「惡意罷免」所帶來的社會對立與仇恨深感遺憾，並呼籲拒絕抹黑、選舉操弄；公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔則說，若洪對自身問政表現有信心，應正面回應，而非以模糊言辭轉移焦點。

洪孟楷發文強調自己始終秉持服務地方、不分黨派的信念，並對「惡意罷免」所帶來的社會對立與仇恨深感遺憾，既然第1階段已經通過，一定會正面迎戰惡罷，並呼籲拒絕抹黑、選舉操弄。

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針對洪孟楷的發言，方柏翔回應，立委應以具體行動爭取選民福祉，而非僅透過口號與數字營造形象。批評洪孟楷問政表現缺乏實質內容，提案數量與質詢次數，並不等同於高品質的立法問政。

方柏翔指出，新北第一選區交通壓力日益加劇，居民抱怨交通問題惡化，顯示洪孟楷未能落實地方發展承諾，也質疑洪孟楷支持中配依親免繳健保，可能影響台灣納稅人的權益，同時批評其在削減數位部預算與打詐政策上的前後矛盾。

方柏翔說，對於外界質疑洪孟楷的家庭背景，始終未正面回應，團體認為，若洪孟楷認為相關質疑為「抹黑」，應以具體事實駁斥。另，洪聲稱「公道在人心」，但根據造冊紀錄，團隊於1月25日與26日的短短兩天內，第1階段連署即達標，並順利通過，這才是真正的公道展現。此外，該罷免行動由新北第一選區居民發起，並非「外地勢力」介入。

方柏翔強調，罷免是選民的法定權利，立法委員應接受選民監督。當立場與行為不符合選民期待時，罷免乃是正當的民主行動，若洪對自身問政表現有信心，應正面回應，而非以模糊言辭轉移焦點。團隊承諾，將持續以事實為依據，確保選民充分了解立委應負的責任與義務，並捍衛民主制度的公正與透明。

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