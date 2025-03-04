洪孟楷喊正面迎戰罷免：公道自在人心 拒絕抹黑

新北立法委員洪孟楷發文說，對「惡意罷免」所帶來的社會對立與仇恨深感遺憾。（資料照）

2025/03/04 18:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第一選區的立法委員洪孟楷面臨罷免，他今（4）日在臉書發文說，自己始終秉持服務地方、不分黨派的信念，對「惡意罷免」所帶來的社會對立與仇恨深感遺憾，鄭重呼籲希望新北第一選區更好的朋友，一起拒絕抹黑、選舉操弄、惡意罷免，清楚告訴民進黨，人民反對惡罷的心聲。另既然第一階段已經通過，一定會正面迎戰惡罷。

洪孟楷指出，在第一階段連署期間，面對惡罷所做所為，不太發言回應，因為他相信，當初給予支持的選民，是有智慧能分辨黑白是非；自2020年當選後，積極推動地方建設，然而，面對執政黨在背後所挑起的全台大罷免，這樣的行為不是惡罷？即便問政表現優異，但「我不憂讒畏譏、更不會退縮，不過難過的是，地方因為惡意挑起的罷免而造成政治上的對立、仇視、分化，已經逐漸加溫。」當進入二階、甚至三階，執政黨做得好不好已經沒人在乎，新聞版面將全都是惡罷新聞。

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洪孟楷寫道，惡罷所挑起的是極端意識形態綁架人民，不談地方有何改變，只講荒謬的仇恨抹黑抹紅，甚至是早已退休的父母，都可以變成仇恨動員的火種，任意污（汙）衊、造謠；此外，當初在地鄉親給予的正向肯定，卻每週都聽來自外地的人潑髒水、帶風向，大惡罷勢必會在地方種下仇恨的種子。

「在國會，我有政治立場，捍衛價值；但在地方，我不談藍綠，只專注於建設與服務。」洪孟楷強調，他始終秉持務實問政的態度，並未因黨派差異影響對地方的承諾。然而，如今罷免行動已進入第二階段，將正面迎戰，並加倍努力走入基層，讓更多人看見他的努力與堅持。相信「公道自在人心」，並鄭重的呼籲所有希望新北第一選區更好的朋友，一起拒絕惡意抹黑、拒絕選舉操弄、惡意罷免，清楚告訴民進黨，人民反對惡罷的心聲。

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