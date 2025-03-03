新北6年11億5800萬改善250座公園 特公盟為青少年發聲

中和嘉穗公園是一座森林健身房。（記者董冠怡攝）

2025/03/03 22:50

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市2021年啟動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，截至2月完成211座，目標明年累計250座；近年完工改善如林口吉祥公園、五股體健防災公園、新店福民公園與交通公園、中和嘉穗公園。還我特色公園行動聯盟建議，應針對整體公園用地進行盤點，妥善分配資源，持續維護既有中小型遊戲場，也要投入發展市內較缺乏的大型挑戰遊戲場。

市府綠美化環境景觀處表示，計畫經費6年合計11億5800萬元，2021年至2024年為7億5800萬元，今年2億元、明年預計也是2億元；250座包含6處城市覓徑（都會區森林系公園）。各地區公所另有編列維護預算，推動公園特色、共融或全齡化改善，讓使用者從遊戲和運動中學習、培養美感。

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優先施作順序，景觀處說明，透過建立跨局處工作小組、專業顧問評估，整合地方意見，規劃設計時召開工作坊，邀集特公盟、身心障礙聯盟等非營利組織一起討論，盤點各區需求，綜合考量區域平衡、交通可及性、使用族群、公園整體性和公民參與，再以急迫性、危險性排定。

林口吉祥公園以影視元素為主題，遊具融入電視台電塔、攝影機膠卷等造型意象，並延伸琴音敲敲樂等玩法，宛如水泥叢林中的樂園；五股體健防災公園結合在地特色綠竹筍，打造高約10米、8米的高塔溜滑梯，還有少見的擺盪大索可以滑行，並將溜滑梯彩繪成討喜的馬卡龍色，搭配數字滾輪，發明其他遊戲方式。

新店福民公園邀請周邊居民及孩童參與工作坊、說明會，並票選以海龜作為遊戲場主題，設磨石子滑梯、攀爬繩網、鑽管及鳥巢鞦韆、彈跳床，一旁水池可見魚兒悠游；從福民公園步行10至15分鐘，便能抵達大豐社福館對面的交通公園，就地取材導入交通意象及相關設施，劃設標線、標誌及豎立告示牌等互動裝置，方便學習交通知識。

城市覓徑之一的中和嘉穗公園，是位於民利街巷弄內的森林健身房，由在地居民和全國青年景觀競賽獲獎學生參與設計，靈感源於雛鳥離巢飛行訓練、模仿松鼠行為，設置平衡木、擺盪繩及鳥巢平台，現況地形串聯跳躍平台、搖晃越索，訓練肢體協調、打造林間賽道。

推動公園改造長達10年的特公盟呼籲，市府在大興土木前，可以聽取兒童的聲音，透過遊戲互動的工作坊，讓兒童表達對遊戲場設計的意見與回饋，並且彙整各界專家意見，再進行施工建造，參與改造的大小朋友都會很有成就感，使用上會更珍惜。

此外，特公盟說，新北市公園由景觀處負責統籌，各區維護管理由公所負責，改建經驗無法集中累積，各自爭取經費形成變相競爭，且據觀察，市轄缺乏13歲至18歲的戶外遊戲空間，青少年其實也喜歡溜滑梯、盪鞦韆，也需要城市提供遊戲的空間，希望能朝此一方向努力。

新店交通公園就地取材導入交通意象及相關設施。（記者董冠怡攝）

新店福民公園邀請周邊居民及孩童參與工作坊、說明會，並票選以海龜作為遊戲場主題。（記者董冠怡攝）

五股體健防災公園結合在地特色綠竹筍，打造高約十米、八米的高塔溜滑梯。（記者董冠怡攝）

林口吉祥公園以影視元素為主題，遊具融入電視台電塔、攝影機膠卷等造型意象。（記者董冠怡攝）

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