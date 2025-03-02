賓士男不甩攔查衝撞！警開槍中和圍捕逮人 搜出喪屍煙彈

大批警力趕抵展開地毯式搜索，並調閱周邊監視器，於晚間9時20分在中和一棟商業大樓發現李嫌躲在機房，隨即將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/02 23:15

〔記者陸運鋒／新北報導〕通緝犯李姓男子今天晚間8時許駕駛賓士車行經新北市永和區時，因形跡可疑被警方攔查，但李男非但不停車反而加速逃逸，期間還企圖衝撞警方，警方隨即開槍示警。李嫌在中和四號公園旁棄車逃逸，警方地毯式搜索後，於2個小時內仍將李嫌逮捕，並搜出毒品喪屍煙彈。

永和警分局調查，27歲李嫌於上月20日遭台北地檢署發布毀損通緝，他今晚駕駛黑色賓士車行經永和環河東路時，遇上永和交通分隊攔查卻加速逃逸，警方隨即通報攔截圍捕，而後在福和橋旁發現其蹤跡，但李嫌仍企圖衝撞其他用路人，警方隨即對空鳴1槍喝令停車。

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據悉，李嫌持續逃逸至中和四號公園旁時，追上前的警方再次喝令停車，但李嫌仍繼續企圖衝撞警方，警方情急之下朝車輛左前輪開1槍，最後李嫌將賓士車棄置於中和中和路、宜安路口後逃逸。

據指出，專案小組警方趕抵後展開地毯式搜索，並擴大調閱周邊監視器，於晚間9時20分在中和區一棟商業大樓發現李嫌躲在機房內，隨即將其上銬逮捕，且搜出二級毒品依託咪酯菸油1瓶，警方將依公共危險、妨害公務及毒品罪嫌偵辦，並採集尿液送驗釐清是否毒駕。

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