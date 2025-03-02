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    首頁　>　新北市

    首日租借大增！新北YouBike2.0重啟前30分鐘免費 不含電輔車

    新北市交通局責請微笑單車公司動員調度人力預作因應；圖為市府周邊站點。（記者董冠怡攝）

    新北市交通局責請微笑單車公司動員調度人力預作因應；圖為市府周邊站點。（記者董冠怡攝）

    2025/03/02 20:40

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市3月1日起達成29區都有YouBike，並且重啟YouBike2.0租借前30分鐘免費，市府交通局簡任技正吳政諺今表示，實施首日適逢連假，巡查統計總租借次數達11.12萬次，相較上週六的6.5萬次，成長7成2，平均見車率9成3、見位率9成9；另強調，2.0才有前30分鐘免費、電動輔助自行車2.0E照常收費，前2小時每30分鐘20元。

    吳政諺指出，YouBike2.0前30分鐘免費措施昨天重啟，由市府補助，鼓勵多以低碳公共運輸通勤、通學、運動、觀光、購物，實施後預估每年將增1.5億元，每年約花3.5億元補助民眾騎乘。此外， YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施同步取消；原同站還車後5分鐘可再次續借車輛的時間延長為10分鐘。

    首日責請微笑單車公司動員250名調度人力、40輛調度車預作因應，巡查捷運新埔站、江子翠站點使用情形尚屬良好，系統扣款正常也無發生異常。明天是政策上路後第1個上班日，通勤尖峰預估各站將有大量租借及轉乘還車需求，調度人力會增至300名。若無車可借、無位可還車等問題，可電洽02-89791122反映。

    微笑單車官網顯示，YouBike2.0租車超過30分鐘至4小時內，每30分鐘10元；4至8小時每30分鐘20元。2.0E前2小時每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元，未滿30分鐘皆以半小時計算。

    交通局提及，市轄YouBike2.0累計總站數1398站，持續建置中，力拚今年1500站、2028年1800站。此外，配合啟用山區濱海YouBike站，超前佈署投放970輛YouBike2.0E，提前達成全市2100輛目標。

    Youbike2.0才有前30分鐘免費、電動輔助自行車2.0E照常收費。（圖取自微笑單車APP）

    Youbike2.0才有前30分鐘免費、電動輔助自行車2.0E照常收費。（圖取自微笑單車APP）

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