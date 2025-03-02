40天拚4萬份！板橋大刪元：罷免葉元之二階連署 3/8全面啟動

板橋大刪元領銜人史書華預告「3月8日全面啟動！」（圖取自臉書粉專「史書華醫師愛碎念」）

2025/03/02 17:51

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免國民黨籍新北市板橋東區立法委員的「板橋大刪元」，第一階段成案，領銜人史書華昨天預告「3月8日全面啟動」；團隊發言人莫莉今天表示，3月7日（五）將至中央選舉委員會領取二階連署人名冊格式、3月8日（六）啟動二階連署，預計40天收取4萬份以上連署書。

史書華2月27日已收到中選會罷免成案的函文，送件2742份、合格2656份，合格率高達96.86%、不合格率3.14%，「這不僅是一場罷免，更是一場捍衛公義的終局之戰，呼籲所有關心台灣未來的人，與我們一起站出來。3月8日全面啟動！」

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葉元之二階連署最低門檻2萬3313份，罷團將安全門檻定在4萬份，持續拓展新的連署站降低民眾不便、擴大志工招募進行訓練，以利因應二階相較一階10倍的連署書蒐集和造冊等文書工作，也會運用媒體與社群擴散力打破同溫層。

莫莉指出，繼2月下旬辦理2場「公民肥皂箱」，邀請民眾與社群意見領袖等名人齊聚分享罷免心聲後，3月、4月另將規劃類型不一的各項活動，主要配合板東各連署站需求舉辦，藉此吸引人潮，同時讓更多板東選民知道二階開跑，且更便於參與公民連署罷免活動。

此外，臉書「罷免葉元之官方社團」也提到，在日本的板東鄉親也可透過臉書粉專「罷卡ゴミ丼（後面3字為日語片假名及漢字組成，發音「gomidon」近似國民黨）」協助海外送件。

莫莉說明，「罷卡ゴミ丼」就是在日台人協助分享、公布雙北各罷免團隊資訊的社團，也協助雙北罷團收取日本的連署書。該合作是與雙北罷團一起，透過單一海外窗口聯繫，相關收件細則，後續可詳見各團資訊。

中選會函文指出，文到次日起10日內，攜帶國民身分證、印章向中選會領取連署人名冊格式；自領得連署人名冊格式的次日起60日內，徵求連署且依規填寫、裝訂成冊，在前述期間內一次提出，逾期或連署人名冊未依規提出，均不予受理。

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