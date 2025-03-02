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    「罷洪」行動目標逾5萬份連署 方柏翔：3月中衝刺

    領銜人方柏翔表示，依據規劃，若順利於7日收到中選會的回函，團隊將於10日至12日之間前往領取連署表，並全面啟動第二階段行動，目標突破5萬份連署數。（記者羅國嘉攝）

    領銜人方柏翔表示，依據規劃，若順利於7日收到中選會的回函，團隊將於10日至12日之間前往領取連署表，並全面啟動第二階段行動，目標突破5萬份連署數。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/02 17:49

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北第一選區罷免立委洪孟楷公民團體「罷洪刻不容楷」，今（2）日在淡水殼牌倉庫舉辦民主開講，跨國人權律師潘天蔚（桑普）到場聲援。領銜人方柏翔表示，依據規劃，若順利於7日收到中選會的回函，團隊將於10日至12日之間前往領取連署表，並全面啟動第二階段行動，並透過「陸戰+空戰」雙軌策略來推動，目標突破5萬份連署數。

    民主開講今天邀請桑普與民眾交流，表達對公民運動的支持，不少民眾高喊「加油」，更有民眾在留言牆上寫「舔共立委 不能代表淡水」、「支持罷免洪孟楷 台灣加油」、「罷免就台灣 免受中共併吞 罷掉通匪立委洪孟楷」、「國民黨賣台」等。

    方柏翔指出，根據與中選會的窗口聯繫，預計最晚將於7日收到第一階段通過的回函，屆時即可正式展開第二階段連署。按照法定規定，第二階段需取得約4萬份有效連署書，但團隊的目標是突破5萬，甚至到7萬份，以確保足夠的有效連署數。

    方柏翔表示，團隊將透過「陸戰+空戰」雙軌策略來推動連署行動。在地面作戰部分，將於新北第一選區6個行政區設置固定連署站，並安排行動連署車前往各地；在網路宣傳方面，則會透過社群媒體與數位平台，擴大罷免行動的影響力，讓更多民眾參與其中。儘管法定連署期限為60天，但團隊希望能在40天內衝刺完成。

    針對新北第一選區內偏鄉如石門、三芝等地區，他說，該區「地廣人稀」，不易設置固定連署站，因此團隊計劃派出行動連署車深入當地，讓更多選民能夠便捷參與罷免行動。另，目前團隊人力與資源有限，因此希望能獲得各界支持與協助，共同推動罷免行動。

    針對近日外界關注部分罷免行動中出現「死人連署」、「烏龍連署」等爭議，方柏翔強調，「罷洪刻不容楷」是一個公民自發性團體，所有成員皆為上班族，投入罷免行動需兼顧本業，因此每一張連署書都是透過實地擺攤，民眾親自簽署而來，而不像某些罷團「沒擺攤、沒人簽，第一階段就送出連署書」，如今被揭發有問題，實屬不意外，並強調公民團體應透過「腳踏實地的努力」，而非違法手段推動罷免。

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