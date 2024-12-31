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    全台最早迎接2025！新北淡水3萬發跨河煙火點亮夜空

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    2024/12/31 22:13

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「閃耀新北1314跨河煙火」活動，今（31）日於淡水漁人碼頭登場，吸引共4.5萬人潮共襄盛舉。此次活動匯聚親子互動、文創市集，打造特色的跨河盛宴，並由市長侯友宜帶領市府團隊與民眾共同啟動煙火施放，迎接2025，現場氣氛沸騰。

    該活動於下午3點碼頭觀海廣場就湧入等候人潮，現場先展開的「閃閃市集」聚集新北特色美食與餐車，吸引饕客大排長龍；舞台由超商人偶OPEN將、YOYO家族、聲唄鼓舞樂團、水管阿民、徐開炫-馬戲雜技、踢踏電台，輪番帶來親子互動演出。

    星光舞台則在下午4點起接力上演，由許富凱、孫淑媚、陳勢安、范逸臣、葛希瓦、卓文萱等歌手及團體帶來多元曲風；壓軸登場的是南韓男團SUPER JUNIOR-L.S.S.（利特、神童、始源）演出嗨翻全場，將氣氛推至最高潮。

    此次煙火秀由藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵共同擔綱主持，今年施放超過3萬發煙火點亮淡水河畔，並結合淡江大橋光雕秀，呈現13分14秒的視覺饗宴。煙火以黃、藍、綠、紅4大色系串連四大篇章，搭配專屬音樂，呈現新北市依山傍海的自然與人文風情。

    煙火鋪排有罕見的藍色煙火，並仿效日式煙火，雙尺玉（十二吋煙火稱尺玉）煙火空中、水中施放。倒數時刻，侯友宜帶領市府團隊與民眾在絢麗燦爛的煙花下揮別今年，迎接2025年。而此次淡水與八里兩岸觀賞人潮約48萬人次，而活動舞台區加市集加周邊4.5萬人次。

    侯友宜表示，明年新北將有許多新的里程碑，包含淡江大橋即將完工，屆時淡水、八里兩岸的交通能更加便捷；同時五月新北與台北市將共同舉辦「世界壯年運動會」，閉幕典禮將在新北美術館戶外園區舉行。

    新北捷運公司表示，淡海輕軌截至晚間9點許，單日運量已達2.7萬人次，同時段運量已超過歷年跨年活動，預估單日將突破3.4萬人次。

    新北市長侯友宜（右3）、立委洪孟楷（右2）等人出席淡水跨河煙火，陪伴市民提早迎接2025年。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（右3）、立委洪孟楷（右2）等人出席淡水跨河煙火，陪伴市民提早迎接2025年。（記者羅國嘉攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

    新北淡水跨河煙火退潮人流眾多。（記者羅國嘉攝）

    新北淡水跨河煙火退潮人流眾多。（記者羅國嘉攝）

    新北淡水跨河煙火活動於下午3點碼頭觀海廣場就湧入等候人潮，現場先展開的「閃閃市集」聚集新北特色美食與餐車，吸引饕客大排長龍。（記者羅國嘉攝）

    新北淡水跨河煙火活動於下午3點碼頭觀海廣場就湧入等候人潮，現場先展開的「閃閃市集」聚集新北特色美食與餐車，吸引饕客大排長龍。（記者羅國嘉攝）

    主持人黃鐙輝（左）與梁舒涵（右）與世壯運吉祥物「壯寶」互動。（記者羅國嘉攝）

    主持人黃鐙輝（左）與梁舒涵（右）與世壯運吉祥物「壯寶」互動。（記者羅國嘉攝）

    壓軸南韓男團SUPER JUNIOR-L.S.S.演出嗨翻全場，將氣氛推至最高潮。（記者羅國嘉攝）

    壓軸南韓男團SUPER JUNIOR-L.S.S.演出嗨翻全場，將氣氛推至最高潮。（記者羅國嘉攝）

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