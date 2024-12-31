全台最早迎接2025！新北淡水3萬發跨河煙火點亮夜空

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

2024/12/31 22:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「閃耀新北1314跨河煙火」活動，今（31）日於淡水漁人碼頭登場，吸引共4.5萬人潮共襄盛舉。此次活動匯聚親子互動、文創市集，打造特色的跨河盛宴，並由市長侯友宜帶領市府團隊與民眾共同啟動煙火施放，迎接2025，現場氣氛沸騰。

該活動於下午3點碼頭觀海廣場就湧入等候人潮，現場先展開的「閃閃市集」聚集新北特色美食與餐車，吸引饕客大排長龍；舞台由超商人偶OPEN將、YOYO家族、聲唄鼓舞樂團、水管阿民、徐開炫-馬戲雜技、踢踏電台，輪番帶來親子互動演出。

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星光舞台則在下午4點起接力上演，由許富凱、孫淑媚、陳勢安、范逸臣、葛希瓦、卓文萱等歌手及團體帶來多元曲風；壓軸登場的是南韓男團SUPER JUNIOR-L.S.S.（利特、神童、始源）演出嗨翻全場，將氣氛推至最高潮。

此次煙火秀由藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵共同擔綱主持，今年施放超過3萬發煙火點亮淡水河畔，並結合淡江大橋光雕秀，呈現13分14秒的視覺饗宴。煙火以黃、藍、綠、紅4大色系串連四大篇章，搭配專屬音樂，呈現新北市依山傍海的自然與人文風情。

煙火鋪排有罕見的藍色煙火，並仿效日式煙火，雙尺玉（十二吋煙火稱尺玉）煙火空中、水中施放。倒數時刻，侯友宜帶領市府團隊與民眾在絢麗燦爛的煙花下揮別今年，迎接2025年。而此次淡水與八里兩岸觀賞人潮約48萬人次，而活動舞台區加市集加周邊4.5萬人次。

侯友宜表示，明年新北將有許多新的里程碑，包含淡江大橋即將完工，屆時淡水、八里兩岸的交通能更加便捷；同時五月新北與台北市將共同舉辦「世界壯年運動會」，閉幕典禮將在新北美術館戶外園區舉行。

新北捷運公司表示，淡海輕軌截至晚間9點許，單日運量已達2.7萬人次，同時段運量已超過歷年跨年活動，預估單日將突破3.4萬人次。

新北市長侯友宜（右3）、立委洪孟楷（右2）等人出席淡水跨河煙火，陪伴市民提早迎接2025年。（記者羅國嘉攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

閃耀新北 1314跨河煙火。（記者劉信德攝）

新北淡水跨河煙火退潮人流眾多。（記者羅國嘉攝）

新北淡水跨河煙火活動於下午3點碼頭觀海廣場就湧入等候人潮，現場先展開的「閃閃市集」聚集新北特色美食與餐車，吸引饕客大排長龍。（記者羅國嘉攝）

主持人黃鐙輝（左）與梁舒涵（右）與世壯運吉祥物「壯寶」互動。（記者羅國嘉攝）

壓軸南韓男團SUPER JUNIOR-L.S.S.演出嗨翻全場，將氣氛推至最高潮。（記者羅國嘉攝）

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