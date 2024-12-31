萬大中和線架設道路中央施工圍籬 土城金城路施工交維至4/30

第二區工程處今天在土城區金城路2段裕民路至青雲路間（LG10站），架設道路中央施工圍籬，雙向各維持2個車道通行。（翻攝自Google map）

2024/12/31 14:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕捷運萬大─中和─樹林線第二期CQ880A區段標工程進行中，為配合LG10車站地下結構連續壁施工，工程單位將在今天（31日）至明年4月30日在土城區金城路2段裕民路至青雲路間，架設道路中央施工圍籬，雙向各維持2個車道通行，請用路人配合減速通行，並遵循導引標誌及現場指揮人員指示。

台北市捷運工程局表示，第二區工程處今天在土城區金城路2段裕民路至青雲路間（LG10站），架設道路中央施工圍籬，本階段工程施作期程預定即日起至4月30日止，施工期間請用路人配合減速通行，並遵循導引標誌與現場指揮人員指示。

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捷運局說明，如有任何問題以及建議事項，或想瞭解最新施工動態，可用電話聯繫捷運局第二區工程處：（02）2577─5900。監造單位第二區工程處土木第七工務所：（02）2577─5900分機621。施工廠商遠揚營造工程和日商岩田地崎營造股份有限公司：（02）2598─3228。

LG10站架設道路中央施工圍籬，金城路二段裕民路至青雲路之間交維。（台北市捷運局提供）

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