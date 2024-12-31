防堵不動產詐騙 新北地籍異動即時通宣導擴及小黃

新北地籍異動即時通可至地政事務所臨櫃申請，也可線上申請。（地政局提供）

2024/12/31 12:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年詐騙集團猖獗，為守護民眾的不動產安全，新北市地政局推動「地籍異動即時通」，今年全市的申辦案量超過3萬件；地政局與知名計程車品牌台灣大車隊合作，即日起在大台北地區營業的計程車上播放「地籍異動即時通」宣導短影音，希望加深記憶點，提高民眾防詐意識。

新北市地政局局長汪禮國指出，新北市地籍異動即時通的申辦件數累計至今年11月底已達6萬6271件，為全國最多的縣市，有鑑於詐騙集團專業分工，甚至勾結不法業者合謀犯案，詐騙手法令人防不勝防，地政團隊加強宣導力道，擴大宣導面向，盼建立一道防堵不動產詐騙的守護防線。

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地政局地籍科科長王珮榕表示，今年與新北市地政士公會、永慶房屋等組織或業者合作，對提升地籍異動即時通申辦量效果顯著，歲末年終是詐騙犯罪的高峰期，地政局與市占率28%的計程車業者台灣大車隊合作，利用車內螢幕播放有趣易懂的宣導短影音，提醒乘客申辦地籍異動即時通的重要性，鼓勵民眾花費幾分鐘時間完成申辦手續，即可保護價值上千萬元的不動產。

王珮榕說，地籍異動即時通服務可在線上或地政事務所臨櫃免費申辦，申辦後若有申請不動產買賣、拍賣、贈與、抵押權設定等情況，在地所「收件」及「異動完成」時，都會透過簡訊或電子郵件發送通知，讓民眾即時獲知不動產異動狀況，防堵詐騙集團盜走不動產。

民眾申辦「新北地籍異動即時通」，若有不動產異動情形，將發送通知簡訊。（地政局提供）

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