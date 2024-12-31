為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    防堵不動產詐騙 新北地籍異動即時通宣導擴及小黃

    新北地籍異動即時通可至地政事務所臨櫃申請，也可線上申請。（地政局提供）

    新北地籍異動即時通可至地政事務所臨櫃申請，也可線上申請。（地政局提供）

    2024/12/31 12:28

    〔記者賴筱桐／新北報導〕近年詐騙集團猖獗，為守護民眾的不動產安全，新北市地政局推動「地籍異動即時通」，今年全市的申辦案量超過3萬件；地政局與知名計程車品牌台灣大車隊合作，即日起在大台北地區營業的計程車上播放「地籍異動即時通」宣導短影音，希望加深記憶點，提高民眾防詐意識。

    新北市地政局局長汪禮國指出，新北市地籍異動即時通的申辦件數累計至今年11月底已達6萬6271件，為全國最多的縣市，有鑑於詐騙集團專業分工，甚至勾結不法業者合謀犯案，詐騙手法令人防不勝防，地政團隊加強宣導力道，擴大宣導面向，盼建立一道防堵不動產詐騙的守護防線。

    地政局地籍科科長王珮榕表示，今年與新北市地政士公會、永慶房屋等組織或業者合作，對提升地籍異動即時通申辦量效果顯著，歲末年終是詐騙犯罪的高峰期，地政局與市占率28%的計程車業者台灣大車隊合作，利用車內螢幕播放有趣易懂的宣導短影音，提醒乘客申辦地籍異動即時通的重要性，鼓勵民眾花費幾分鐘時間完成申辦手續，即可保護價值上千萬元的不動產。

    王珮榕說，地籍異動即時通服務可在線上或地政事務所臨櫃免費申辦，申辦後若有申請不動產買賣、拍賣、贈與、抵押權設定等情況，在地所「收件」及「異動完成」時，都會透過簡訊或電子郵件發送通知，讓民眾即時獲知不動產異動狀況，防堵詐騙集團盜走不動產。

    民眾申辦「新北地籍異動即時通」，若有不動產異動情形，將發送通知簡訊。（地政局提供）

    民眾申辦「新北地籍異動即時通」，若有不動產異動情形，將發送通知簡訊。（地政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播