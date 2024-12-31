前考試院長關中司機接送擋道 與鄰居爆衝突互告

前考試院長關中的顧姓司機，準備載關中出門時，因將車輛停在狹小巷內，導致返家的鄰居不滿爆發衝突。（記者陸運鋒翻攝）

2024/12/31 12:06

〔記者陸運鋒／新北報導〕前考試院長關中的顧姓司機，日前到關中位在新北市新店區住處，準備要載關中出門時，因將車輛停在狹小巷內，導致返家的甘姓鄰居不滿猛按喇叭，怎料雙方一見面就惡言相向，而甘姓胞弟見狀也加入戰局，事後雙方互告傷害及公然侮辱，此事由其他鄰居向媒體爆料而曝光，警方於今日說明。

據了解，56歲顧男為關中司機，他在本月21日下午5時許，將黑色轎車停放在新北市新店區北新路一段64巷後，進入關中處住準備載其出門，但因巷內狹小導致無法通行，導致66歲的甘姓鄰居認為遭擋便多次鳴按喇叭，並下車按電鈴。

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據悉，顧男開門後，甘男疑似脫口罵三字經，雙方進而爆發嚴重口角，而住在附近的59歲甘男胞弟聽見聲響後，連忙下樓甘男替胞兄出氣，雙方進而持保溫瓶及拳腳相向，過程中造成雙方多處擦挫傷，其他鄰居見狀後隨即報案。

新店警分局調查，獲報趕抵現場時，雙方已無衝突，但甘姓胞弟額頭瘀傷，由救護車送往新店耕莘醫院治療，顧男則下顎撕裂傷、頸部與右手遭抓傷，於事後自行就醫開立診斷證明。

據指出，顧男事後對甘姓兄弟檔提出傷害及公然污辱告訴，而甘姓兄弟檔則分別對顧男提出傷害及公然侮辱告訴，警詢後，將雙方函送台北地檢署偵辦。

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