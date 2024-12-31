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    首頁　>　新北市

    北北基桃元旦大執法 取締改裝噪音車

    「基北北桃環保交流合作平台」第7次會議決議基北北桃4市聯合稽查，加強取締未經監理機關變更登記的改裝排氣管車輛。（新北市環保局提供）

    「基北北桃環保交流合作平台」第7次會議決議基北北桃4市聯合稽查，加強取締未經監理機關變更登記的改裝排氣管車輛。（新北市環保局提供）

    2024/12/31 11:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市、台北市、基隆市、桃園市將在元旦（1日）起加強取締改裝噪音車，地點含4市相鄰的主要道路、噪音車陳情熱區，並採取夜間攔查、科技執法等強化措施，非法改裝排氣管且造成噪音的車主，最高將罰新台幣5400元。

    市府環保局長程大維表示，本次參加「基北北桃環保交流合作平台」第7次會議，鑒於明年起改裝機車排氣管將列為檢驗項目，基北北桃4市也決議將聯合稽查，加強取締未經監理機關變更登記的改裝排氣管車輛。

    環保局提醒，環境部與交通部2025年推行改裝排氣管認證制度，車主改裝排氣管須經合法業者辦理，並繳交改裝設備的統一發票，經公路監理機關檢驗合格、變更登記，並使用環境部噪音管制認證系統對應的排氣管。明年起未使用經認證排氣管者，將處900至1800元罰鍰，排氣管若因不當使用或破損造成噪音，經科技執法判斷超標，即使採用合法排氣管，亦依「噪音管制法」處罰1800到3600元，合計最高罰5400元。

    環保局說明，新北市明年起不再受理免費審驗替換用排氣管，車主須自費委託環境部許可的噪音實驗室噪音檢測，通過後再至公路監理機關辦理車輛、檢驗變更登記。另外，民眾可至環境部網站檢舉噪音車輛，環保局將主動聯絡車主檢測，若檢測結果顯示噪音超標，車主將面臨處罰並要求改善。

    排氣管若因不當使用或破損造成噪音，經科技執法判定超標，亦將依「噪音管制法」處罰新台幣1800到3600元。（新北市環保局提供）

    排氣管若因不當使用或破損造成噪音，經科技執法判定超標，亦將依「噪音管制法」處罰新台幣1800到3600元。（新北市環保局提供）

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