女黨工控陳右豪性騷擾 前民進黨青年部主任蔡沐霖吃案、霸凌被起訴

民進黨青年部前主任蔡沐霖。（資料照）

2024/12/31 10:37

〔記者王定傳／新北報導〕前民進黨青年部主任蔡沐霖被控涉及吃案、霸凌受害者，經檢方調查，蔡沐霖在一名女黨工反應疑遭青年部資深專員陳右豪性騷擾時，竟吃案未提供保護或協助，還對女黨工說：「你給人家燒到龜覽趴火、雄性動物追求異性，總會被傷自尊」等語怪罪，又藉故在會議上對她飆罵三字經，甚至要求不擅英文或日文的女黨工調往國際部，還是選擇資遣或道歉，女黨工迫於無奈而向陳男道歉，台北地檢署今依強制罪嫌起訴蔡沐霖。

檢方調查，蔡沐霖就任民進黨青年部主任時，延攬其參選新北市第9選區第10屆立委競選辦公室助理陳右豪進入青年部擔任資深專員，女黨工則是青年部專員因而與陳右豪共事。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，2020年7、8月間，女黨工在民進黨中央黨部，向蔡沐霖反應陳右豪疑有性騷擾情形如不當肢體接觸或過度親暱行為，希望他能適當處理。

檢方調查，蔡沐霖並未立即有效糾正或補救，亦未提供被害者應有的保護及協助，竟利用他與女黨工上司下屬的服從性關係、職場上的權勢地院，以「你給人家燒到龜覽趴火、雄性動物追求異性，總會被傷自尊」等語怪罪女黨工，另又藉故在會議上對她飆罵三字經，甚至要求不擅英文、日文或其他外文的女黨工調往國際部，承辦全球參訪民進黨中央黨部的外賓接待工作，還是選擇資遣或道歉。

檢方調查，女黨工為了保住原工作業務，只好選擇道歉，依陳右豪提議，於2020年8月20日晚間，在台北市中正區一家KTV內向陳右豪道歉，再向蔡沐霖報告；後來女黨工不堪其苦，於2020年11月17日提出辭呈，同月30日離職，去年6月2日在臉書揭發此事，全案因而曝光。

當時政壇MeToo運動延燒，民進黨性平調查認定蔡沐霖吃案、霸凌受害者屬實，民進黨中評會今年2月已將蔡沐霖除名。

偵辦時，陳右豪否認犯行，檢方認為，蔡沐霖在其權責得資遣、調動女黨工職位選擇外，提供女黨工向陳右豪道歉選項，看似擴充女黨工的自由，給她選擇的機會，但他提供該等選項的事實背景，是他接獲女黨工性騷擾申訴後，卻以「你給人家燒到龜覽趴火」責罵，可見她所處的工作環境甚不友善。

檢方認為，女黨工當時身處服從關係下屬的弱勢地位，又處於蔡沐霖所創造的高壓職場，若要維持原本工作業務，只能處於任憑蔡沐霖喊價而給予貌似自由的選項，實際上女黨工因弱勢地位，已難以秉持自己的想法做成自主決定，陷於不得不與蔡男交換利益境況，只能在蔡男給予的選擇框架下作出決定，她實際上並非享受與蔡男交易的自由，而是身陷只能交易的不自由。

檢方認定，蔡男藉主管權勢地位，製造對女黨工不友善的職場環境，要求她調往國際部、還是選擇資遣或道歉，以達處理女黨工與陳右豪之間的性騷擾問題目的，他向女黨工告知資遣、調職等不利益內容，與上述目的間，毫無內在關聯性，難認符合社會相當性，為法秩序所不可容許，具非難性，即強制罪的實質違法性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法