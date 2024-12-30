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    三腳黑白汪星人阿福康復 等待有緣人收養

    黑白三腳犬「阿福」康復後散步臉上笑瞇瞇。（新北動保處提供）

    黑白三腳犬「阿福」康復後散步臉上笑瞇瞇。（新北動保處提供）

    2024/12/30 21:10

    〔記者董冠怡／新北報導〕家住鶯歌山區的黃姓男子於康芮颱風災後巡視受損狀況，發現黑白汪星人「阿福」卡在河道及樹枝殘幹間動彈不得，連忙通報市府動物保護防疫處，動保員綁繩涉水接力將牠救援上岸；處長楊淑方表示，阿福後腿骨斷失溫命危，在毛寶貝醫療中心治療1個多月後已康復，目前正在板橋動物之家等待有緣人。

    楊淑方說，動保員團隊獲報趕抵現場，透過一人岸上指揮固定綁繩、一人岸邊中繼穩定、一人涉水將阿福以特殊繩索綁定方式協助脫困，但因牠疑似摔落河道又遭撞擊致後腿斷裂骨頭裸露、滲血，加上泡在水中已有一段時間，導致體溫過低、生命徵象不佳，緊急後送毛寶貝醫療中心。

    板橋動物之家站長徐愛明表示，阿福在毛寶貝醫療中心歷經1個多月治療，包括多日輸液、大面積清創及多次手術，很勇敢地挺過危險期並且努力恢復健康，雖然少了一隻腳，但是天性樂觀的牠不氣餒，走路散步臉上都是笑瞇瞇，期待有人可以給牠溫暖的家。

    動保處提醒，動物受困時恐因緊張或害怕攻擊靠近者，若發現動物受困在山區或河岸邊等險峻地形，切勿輕易涉險救援，建議撥打救援專線「02-29596353」，由專業動保員持輔助器具協助進行救援工作，降低動物攻擊可能，同時增加救援成功的機會。

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