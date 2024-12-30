塭仔圳路網+1！銜接領航路 莊泰路農曆年前通車、通勤可省10分鐘

領航路、中正路間的莊泰路（見圖）明年農曆年前通車。（記者董冠怡攝）

2024/12/30 12:59

〔記者董冠怡／新北報導〕新莊區、泰山區塭仔圳重劃案首條30米寬東西向計畫道路領航路（新北大道、中環路間），3月26日通車；市長侯友宜今天視察另一條30米寬計畫道路莊泰路（領航路、中正路間）工程進度，預計明年農曆年前完工通車，屆時估計將可分散三泰路往中正路的車流量，同時也讓往來新北大道、中環路更方便。

莊泰路為南北向計畫道路、與中環路平行，北起泰林路、南至近環漢路，貫穿新莊─泰山、整個塭仔圳地區，全長3.75公里，分階段施工，明年農曆年前要通車的是領航路、中正路間的莊泰路（目前Google地圖尚無明確定位，可搜尋座標25.038593,121.437996），約700公尺長。

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侯友宜表示，塭仔圳建設持續進行中，今年公兒三公園、廣停三地下滯洪池及平面停車場陸續完工啟用，相關基礎設施一個一個完成，今天視察的莊泰路段將完工，中間也已預留泰板輕軌行經所需空間，約可縮短新泰地區10分鐘通勤車程，提升地區交通順暢。

侯友宜指出，塭仔圳腹地近400公頃，希望全區能在2026年底完工，結合鄰近的輔仁大學、輔大醫院，建構一座大學城，並且完善醫療環境，照顧長者與孩童，全力推動成為北台灣中心。

市府地政局長汪禮國提到，領航路、中正路間的莊泰路，是此路最重要的一段，通車後可以銜接領航路和容易塞車的中正路，分散尖峰時刻的三泰路車流及疏散中正路部分車潮，未來隨著路網陸續建設完成，將能看見改善效益。

汪禮國說明，此路段包含雙側人行道、雙向各二車道，馬路中間劃設泰板輕軌預定帶，路面下的管線配置包含瓦斯管線、自來水管線、汙水管線、排水箱涵、電力電信共同管道等；輕軌通車前，預定帶種植灌木營造景觀廊道。

地政局提醒，莊泰路口雖有增設庇護島、行穿線退縮，但是莊泰路與中正路口、中正路兩側工區仍有工程正在進行中，現階段人行道及無障礙設施均為臨時設置，民眾仍須留意通行安全。開發工程科長彭士修說，450公尺長的領航路、莊田路間的莊泰路，預計明年第1季完工。

泰山區長鄭淑敏、新莊區長朱思戎認為，莊泰路既是一條主要道路，對民眾而言，更是多了一條替代道路，紓解區域交通壅塞。從中正路經莊泰路連結至領航路，即可到達輔大學區及醫院，領航路往北銜接至莊田路、泰林路，屆時自辦重劃區居民出入更方便，外來車輛不用再繞至明志路、泰林路。此外，未來泰板輕軌行經，將進一步提升便利性，多管齊下分擔中正路車流。

新北市長侯友宜（左）視察塭仔圳另一條30米寬計畫道路莊泰路工程進度；左二為議長蔣根煌、右一為地政局長汪禮國。（記者董冠怡攝）

莊泰路為南北向計畫道路、與中環路平行。（新北地政局提供）

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