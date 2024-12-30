新北市籍孕婦明年搭「好孕專車」享車資補貼 再送千元禮券

新北好孕專車2025年1月1日起擴大補助對象，設籍新北市的孕媽咪都可搭。（新北市社會局提供）

2024/12/30 12:34

〔記者陳奕劭／新北報導〕為照顧孕婦，新北市社會局「好孕專車」將於明年元旦起擴大補助對象，凡新北市籍孕婦皆可申請車資補貼，預估增加6000人次受惠。社會局預告明年元旦起推出「新北好孕專車好禮放送活動」，在活動期間搭乘使用好孕專車，有機會獲得面額一千元的百貨禮券。

社會局長李美珍表示，新北市升級好孕專車貼心措施，孕婦今年1月起可持乘車券可往返醫療院所產檢與就醫，若產後仍有剩餘乘車券，可以在「預產期後六個月內」，用於陪同嬰幼兒預防接種與就醫。

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李美珍指出，凡是設籍新北市的孕婦、或與設籍新北市市民辦理結婚登記的外國籍孕婦，自2025年起都可申請車資補貼，每人每趟次最高補貼200元，最高補貼28趟次。

另外，「新北好孕專車好禮放送活動」將提供千元百貨禮券、200份神秘小禮物。明年1月1日至3月8日止，搭乘好孕專車完成電子支付者，主辦單位依交易序號排列第100筆、第200筆依序至第2萬筆即為「禮券中獎者」；若交易序號為第1000筆依序至第2萬筆者，主辦單位再送「神秘小禮物」，得獎名單將於3月20日公告。

社會局說明，新北市孕婦預產期前，可向社會局、各區公所臨櫃辦理或線上申請好孕專車車資補貼方案，審核通過後可向社會局三家合作計程車隊（台灣大車隊、大都會車隊、龍星車隊）叫車，並透過「我的新北市APP」好孕乘車券QR Code付款。

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