為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北市籍孕婦明年搭「好孕專車」享車資補貼 再送千元禮券

    新北好孕專車2025年1月1日起擴大補助對象，設籍新北市的孕媽咪都可搭。（新北市社會局提供）

    新北好孕專車2025年1月1日起擴大補助對象，設籍新北市的孕媽咪都可搭。（新北市社會局提供）

    2024/12/30 12:34

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為照顧孕婦，新北市社會局「好孕專車」將於明年元旦起擴大補助對象，凡新北市籍孕婦皆可申請車資補貼，預估增加6000人次受惠。社會局預告明年元旦起推出「新北好孕專車好禮放送活動」，在活動期間搭乘使用好孕專車，有機會獲得面額一千元的百貨禮券。

    社會局長李美珍表示，新北市升級好孕專車貼心措施，孕婦今年1月起可持乘車券可往返醫療院所產檢與就醫，若產後仍有剩餘乘車券，可以在「預產期後六個月內」，用於陪同嬰幼兒預防接種與就醫。

    李美珍指出，凡是設籍新北市的孕婦、或與設籍新北市市民辦理結婚登記的外國籍孕婦，自2025年起都可申請車資補貼，每人每趟次最高補貼200元，最高補貼28趟次。

    另外，「新北好孕專車好禮放送活動」將提供千元百貨禮券、200份神秘小禮物。明年1月1日至3月8日止，搭乘好孕專車完成電子支付者，主辦單位依交易序號排列第100筆、第200筆依序至第2萬筆即為「禮券中獎者」；若交易序號為第1000筆依序至第2萬筆者，主辦單位再送「神秘小禮物」，得獎名單將於3月20日公告。

    社會局說明，新北市孕婦預產期前，可向社會局、各區公所臨櫃辦理或線上申請好孕專車車資補貼方案，審核通過後可向社會局三家合作計程車隊（台灣大車隊、大都會車隊、龍星車隊）叫車，並透過「我的新北市APP」好孕乘車券QR Code付款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播