新北跨河煙火12/31登場 八里同步推2大主題活動

2025新北跨河煙火12月31日晚間8點25分登場。（八里區公所提供）

2024/12/29 17:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府舉辦的「閃耀新北 1314跨河煙火」，於31日，晚間8點25分在淡水河上空施放，此次除煙火秀外，八里區公所今（29）日更公布八里左岸於跨年當天推出「移動式劇場」、十三行博物館辦理「到13Hi14千年記憶一生一世」的主題活動。

八里區長林俊宏表示，跨年當天除美麗煙火秀，八里左岸也在下午3點推出「移動式劇場」，有各式馬戲秀、劇團演出、市集及美食等節目。此外，十三行博物館也將推出「到13Hi14千年記憶一生一世」主題活動，讓市民朋友同時享受文化盛宴。

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林俊宏表示，當天民眾可提早到八里探索景點及品嚐美食，如八里渡船頭老街銅板美食、觀海大道異國料理、中山路二段老街商圈平民美食，以及荖阡香道山景農場及咖啡等，也可騎乘自行車漫遊左岸或港濱自行車步道，傍晚時分，還能欣賞八里區行政大樓的耶誕燈海裝飾景點。

林俊宏也透露，為讓民眾迎接2025「閃耀新北 1314跨年煙火」，新北市八里區公所整理數個最佳觀賞地點，包括：左岸公園、漫步廣場、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園以及北堤沙灘等，這些地點視野開闊，面對淡江大橋，無任何遮蔽物，是最佳的全景觀賞位置。

林俊宏提醒，為確保現場安全，當天下午4點起，八里區中華路、龍米路、中山路、挖子尾街、商港路、觀海大道等將實施交通管制。建議民眾多利用大眾交通工具，可搭乘捷運至蘆洲站轉乘704公車、關渡站轉乘紅22或紅13公車至八里左岸觀賞區，請大家注意自身及家人安全。

八里區公所公布最佳賞煙火點。（八里區公所提供）

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