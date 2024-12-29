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    全台最大地熱潛能區！ 四磺子坪地熱發電廠商轉 供1500戶全年用電

    「金山區四磺子坪地熱發電廠」年發電量達640萬度，供應1500戶家庭全年用電。（記者陳奕劭攝）

    「金山區四磺子坪地熱發電廠」年發電量達640萬度，供應1500戶家庭全年用電。（記者陳奕劭攝）

    2024/12/29 16:47

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「金山區四磺子坪地熱發電廠」位於全國地熱潛力最高的大屯山群，年發電量達640萬度，供應1500戶家庭全年用電，目前仍有3座電廠開發中，年發電量有望達1億8000萬度，未來可供4萬戶家庭全年用電。市長侯友宜今天（29日）視察發電廠，宣布未來發展更多地熱能源，同時發展觀光區，引進更多在地就業人口。

    侯友宜表示，全球溫室氣體效應加速氣候變遷惡化，為達成2050淨零碳排目標，城市能源轉型是世界最重要的潮流之一。地熱發電可達24小時全年無休運轉，發電穩定，被視為重要的再生能源之一，而大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，佔全國淺層地熱資源約7成，成為開發地熱的首選示範區。

    侯友宜指出，「金山區四磺子坪地熱發電廠」設置容量為1.2MW，年發電量達640萬度電，供應1500戶4口家庭全年用電，已於去年10月商轉，開發廠商為結元能源開發股份有限公司。未來市府會與發電廠開發大屯山地區，同時優化周遭環境成觀光區，希望引進更多勞動人口在地就業，這裡是北台灣最好的地熱發電廠，新北市的綠能就靠地熱。

    市府經濟發展局長盛筱蓉表示，結元公司後續尚有其他3個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW，年發電量達1億8000萬度電，可供4萬戶4口家庭全年用電，新北市府將持續積極協助有意投入地熱發展的廠商，期能帶動再生能源產業發展，喚起全民重視永續發展。

    「金山區四磺子坪地熱發電廠」年發電量達640萬度，圖為工廠內部情況。（記者陳奕劭攝）

    「金山區四磺子坪地熱發電廠」年發電量達640萬度，圖為工廠內部情況。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜（中）視察「金山區四磺子坪地熱發電廠」與市議員黃淑君（右4）、經發局長盛筱蓉等人合影。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜（中）視察「金山區四磺子坪地熱發電廠」與市議員黃淑君（右4）、經發局長盛筱蓉等人合影。（記者陳奕劭攝）

    「金山區四磺子坪地熱發電廠」發電量可供應1500戶家庭全年用電，是新北市重要的綠能產業，圖為工廠外觀情況。（記者陳奕劭攝）

    「金山區四磺子坪地熱發電廠」發電量可供應1500戶家庭全年用電，是新北市重要的綠能產業，圖為工廠外觀情況。（記者陳奕劭攝）

    結元公司後續尚有其他3個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW，年發電量達1億8000萬度電。（記者陳奕劭攝）

    結元公司後續尚有其他3個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW，年發電量達1億8000萬度電。（記者陳奕劭攝）

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