三芝派出所長拜完土地公 不到一小時尋獲失聯命危運將

新北市蕭姓司機離奇失聯，手機、錢包都遺留車上，三芝分駐所獲報，出動搜尋，在蕭男計程車旁邊坡，發現失溫奄奄一息蕭男，及時送醫救回一命；圖為第一時間搜救蕭男的警員陳聖和（左）與郭一伭（右）。（記者吳仁捷翻攝）

2024/12/29 09:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三芝蕭姓司機無故失聯，因近日低溫及蕭男有慢性病，兒子焦急協尋，在他計程車上發現皮包、手機，人卻無故失聯，三芝分駐所長謝英山及警員也緊急協尋，未料仍未尋獲，員警在山區尋找，看見一處土地公，謝英山進入參拜祈求，說也離奇，不到一小時，員警在蕭男計程車旁5公尺邊坡，發現失蹤27小時蕭男，失溫且奄奄一息，緊急送醫救回一命，遏止一場悲劇。

新北市三芝區發生一起離奇的緊急協尋案件，淡水警分局員警冒著寒風細雨，歷經1個多小時搜尋，在草叢中發現失聯近27個小時的蕭姓男子，經及時送醫治療，避免了可能發生的悲劇。

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28日深夜11時許，三芝分駐所警員陳聖和與郭一伭接獲緊急協尋，蕭姓男子報案指稱，28日與父親通話後就聯繫不上，失聯近一天，家人從板橋趕到三芝的住處，屋內卻空無一人，而且他計程車上遺留手機及隨身物品，人卻不見蹤影，因父親患有慢性疾病，家人十分擔心他的生命安危。

員警隨即調閱監視器，並追蹤行車軌跡及通聯記錄，同時冒著寒風細雨，在住家及車輛附近地毯式搜索，幸運地在1小時後，在距離計程車旁5公尺遠的草叢中發現蕭男，當時的他早已全身濕透，捲曲倒臥在地上，員警輕拍叫喚確認身體狀況，意識雖然模糊且有失溫情形，但仍有微弱反應，立即通知救護車緊急送醫。

蕭男經過初步治療脫離危險，事後家屬對員警迅速明快且全力協尋表示由衷的感謝，經了解，蕭男於27日晚間10時許將計程車停放在三芝區中興街路旁，下車時，疑似身體不適跌落路旁草叢中。搜尋時，當時深夜且下大雨，蕭男倒臥草叢與道路落差近1公尺，員警、家屬第一時間錯過，所幸眾人通力合作，及時阻止憾事發生。

而搜救過程中，所長謝英山拿著手電筒沿途尋找，發現距離案發地不遠處有一間土地公廟，抱著姑且一試的心情，走進廟裡祝禱，過沒一會，奇蹟般地在計程車旁發現蕭男身影，令人嘖嘖稱奇。

淡水警分局呼籲，民眾在發現親友失聯時，應立即報警，並提供詳細的個人資訊與失聯情況，以便警方能夠迅速啟動協尋，此外，若發現失聯者的車輛或其他物品遺留在特定地點，請勿隨意移動，以便警方能夠根據現場線索進行調查與搜救。

新北市蕭姓司機離奇失聯，手機、錢包都遺留車上，三芝分駐所獲報，出動搜尋，在蕭男計程車旁邊坡，發現失溫奄奄一息蕭男，及時送醫救回一命；圖為所長謝英山帶隊搜尋蕭男。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蕭姓司機離奇失聯，手機、錢包都遺留車上，三芝分駐所獲報，出動搜尋，在蕭男計程車旁邊坡，發現失溫奄奄一息蕭男，及時送醫救回一命；圖為員警在邊坡發現失蹤蕭男。（記者吳仁捷翻攝）

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