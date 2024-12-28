失明又罹癌 張晉豪高唱「勇敢的囝仔一定會做英雄」感動千人

雙眼失明的張晉豪（中）說到歷經癌症打擊，令眾人動容。（記者翁聿煌攝）

2024/12/28 20:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕福智佛教基金會與安童文教基金會今天（28日）在新北市舉辦「心光傳愛幸福音樂會」，多名身心障礙者展現音樂才華，張晉豪、黃東裕、曾宜臻、吳柏毅和繆沁琳等人的音樂表現超越身體限制，獲得滿場掌聲。新北市副市長劉和然說，身體或許有障礙，但心不會有，因為有心光，希望讓每一位身障者都能被公平對待。

早產出生的張晉豪，因醫院保溫箱設備疏失，導致雙眼失明，但他不因視障而失去鬥志，反而歷經啟明學校、盲人重建院等刻苦的學習和挑戰，學習二胡，在金曲歌王王俊傑激勵下學習作曲，在重新爬起來之際，又罹患癌症化療，生命多重打擊下，誘發他創作歌曲「勇敢的囝仔一定會做英雄」，今晚在音樂會以rap的旋律唱出心聲，感動在場近千名觀眾。

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「心光傳愛幸福音樂會」開場由有「台灣的貝多芬」美譽的古典鋼琴演奏家黃東裕，以貝多芬第21號鋼琴奏鳴曲第一樂章拉開序幕，行雲流水般的音符跳躍，完全在視障者黃東裕的指間流瀉，另有身障外交尖兵二胡演奏家曾宜臻、國宴演出薩克斯風手吳柏毅等國內外知名視障音樂家，與諸多視障演奏家所組成的「心光樂團」、「悠揚情韻樂團」二胡團，以及台灣第一位視障醫生蘇建銘闔家高唱「我祈禱」等精彩演出。

另外，身患白化症的笛子老師繆沁琳，慢飛天使與家長成立的「橡木子」親子團以古語吟誦詩經及演唱等，福智佛教基金會董事長陳耀輝說，從光明失去視力走向黑暗是非常恐怖的，但他相信天生我材必有用，透過教育是人類升、沉的樞紐，一顆心點亮另一顆心，黑暗就變成光明。

「心光傳愛幸福音樂會」在新北市政府舉辦。（記者翁聿煌攝）

慢飛天使與家長組成的「橡木子」親子團以古語吟誦詩經。（記者翁聿煌攝）

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