為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北M字瀏海狗狗「愛咬同伴屁股」 動物之家助戒掉怪習找到新家

    金牌剛被救援到五股動物之家時模樣瘦弱，後來幸運遇到游先生領養，在新家展開幸福新生活（圖）。（新北市動物之家提供）

    金牌剛被救援到五股動物之家時模樣瘦弱，後來幸運遇到游先生領養，在新家展開幸福新生活（圖）。（新北市動物之家提供）

    2024/12/28 15:04

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市五股動物之家日前救援一隻瘦弱狗狗，牠的毛色特殊，臉部看起來就像有一片「M字瀏海」。新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，模樣可愛的牠喜歡咬同伴的屁股，為了幫助牠戒掉壞習慣，動物之家安排專業訓練課程，經過訓練後的狗狗不僅變得懂事，也成功被飼主游先生認養，取名為「金牌」；新北8所動物之家還有許多經過訓練的犬貓在等待新家，民眾可上官網查詢。

    動保處介紹，金牌年約2歲，剛進動物之家時因為長期影養不良顯得瘦弱、無精打采，經過精心餵養和照料，金牌逐步恢復健康，毛色變得油亮，體型也逐漸變得圓潤；然而，金牌卻有喜歡咬同伴屁股的壞習慣，經常因此在狗群相處時為自己惹上小麻煩，為了幫助牠更好融入群體生活，動物之家安排專業訓練課程，教導牠改掉這個不良行為，也在不久前被游先生領養回家。

    游先生表示，金牌在家裡很快樂，吃好睡好，也有充足運動，家人天天搶著要帶牠出去散步，過得很幸福。

    動保處說，動物之家訓練過的動物擁有穩定情緒，適合想要增添家庭溫馨與活力，或是尋找「永遠的好朋友」的飼主，年底前認養動物之家犬隻，可獲飼料、寵物用品等寵福包，歡迎大家至官方認養網站（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/）查詢，一起支持「認養不棄養」，一起為流浪動物創造更多幸福的可能性。

    金牌剛被救援到五股動物之家時模樣瘦弱（圖）。（新北市動物之家提供）

    金牌剛被救援到五股動物之家時模樣瘦弱（圖）。（新北市動物之家提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播