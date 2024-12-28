新北M字瀏海狗狗「愛咬同伴屁股」 動物之家助戒掉怪習找到新家

金牌剛被救援到五股動物之家時模樣瘦弱，後來幸運遇到游先生領養，在新家展開幸福新生活（圖）。（新北市動物之家提供）

2024/12/28 15:04

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市五股動物之家日前救援一隻瘦弱狗狗，牠的毛色特殊，臉部看起來就像有一片「M字瀏海」。新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，模樣可愛的牠喜歡咬同伴的屁股，為了幫助牠戒掉壞習慣，動物之家安排專業訓練課程，經過訓練後的狗狗不僅變得懂事，也成功被飼主游先生認養，取名為「金牌」；新北8所動物之家還有許多經過訓練的犬貓在等待新家，民眾可上官網查詢。

動保處介紹，金牌年約2歲，剛進動物之家時因為長期影養不良顯得瘦弱、無精打采，經過精心餵養和照料，金牌逐步恢復健康，毛色變得油亮，體型也逐漸變得圓潤；然而，金牌卻有喜歡咬同伴屁股的壞習慣，經常因此在狗群相處時為自己惹上小麻煩，為了幫助牠更好融入群體生活，動物之家安排專業訓練課程，教導牠改掉這個不良行為，也在不久前被游先生領養回家。

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游先生表示，金牌在家裡很快樂，吃好睡好，也有充足運動，家人天天搶著要帶牠出去散步，過得很幸福。

動保處說，動物之家訓練過的動物擁有穩定情緒，適合想要增添家庭溫馨與活力，或是尋找「永遠的好朋友」的飼主，年底前認養動物之家犬隻，可獲飼料、寵物用品等寵福包，歡迎大家至官方認養網站（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/）查詢，一起支持「認養不棄養」，一起為流浪動物創造更多幸福的可能性。

金牌剛被救援到五股動物之家時模樣瘦弱（圖）。（新北市動物之家提供）

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