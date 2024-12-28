台南蜜棗也能做成越南春捲 黃偉哲率農產赴新北推銷

台南市長黃偉哲今（28）日率團到新北市板橋區舉行「台南400厚禮樹巡迴展」2024台南秋冬季果品整合行銷活動，推銷台南農產品。（記者黃子暘攝）

2024/12/28 14:51

〔記者黃子暘／新北報導〕每逢農曆春節，許多民眾都會採購伴手禮贈送親朋好友，台南市長黃偉哲今（28）日率團到新北市板橋區舉行「台南400厚禮樹巡迴展」2024台南秋冬季果品整合行銷活動，席間在越南新住民料理老師指導下，利用台南南化蜜棗製作越南涼拌春捲，也現場分送洋香瓜、薑茶等試吃品給逛街民眾，遇上外籍人士，黃偉哲也熱情用英文推銷。

活動現場，黃偉哲一一點名台南農產品介紹，也打趣表示，如果不好吃，可以到他社群帳號「客訴」；此外，活動邀請越南新住民黎子伊（錢錢）指導製作創意料理，將台南南化蜜棗融入越南涼拌春捲。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，台南擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，除了蜜棗、椪柑、柳丁外，還有如龍眼乾、薑母茶、芝麻麵等優值產品，都是適合親友聚會、在家休息、工作閒暇時享用的美食，今年受到颱風影響，台南哈密瓜、蜜棗產量都有限，市府仍將一級品帶來新北介紹給消費者，希望大家喜歡。

台南市府農業局代理局長陳仲杰指出，台南農產豐富，品質佳，希望透過特展讓在地農會、農家及商家業者增加曝光機會，拓展銷售市場，而且台南農產價格經濟實惠，台南冬季多項果品現在正值盛產，各農產品都通過產銷履歷驗證，由產地直送北部，歡迎民眾多加選購。

台南市長黃偉哲今（28）日率團到新北市板橋區舉行「台南400厚禮樹巡迴展」2024台南秋冬季果品整合行銷活動，推銷台南農產品。（記者黃子暘攝）

台南市長黃偉哲今（28）日率團到新北市板橋區舉行「台南400厚禮樹巡迴展」2024台南秋冬季果品整合行銷活動，推銷台南農產品。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法