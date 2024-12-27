尋寶做公益！新北再生家具展售中心 明年展售場次公布

新北市再生家具展售中心公布明年度展售場次。（新北市環保局提供）

2024/12/27 16:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市再生家具展售中心明年起將增加展售場次，調整後的開放原則為每月第一週星期四，及第二與第四週星期六，時間為下午1點半至5點，總計29場次，展售所得全數捐入「新北市好日子愛心大平台」，不僅推動再生家具循環利用、減少浪費，還能照顧弱勢族群兼顧公益。

環保局表示，新北市政府為鼓勵物品循環再利用，賦予二手家具新的生命，自2010年起設立「再生家具展售中心」（位於新店區安康路2段120號B1），提供座椅、沙發、床具、桌類、家電、收納等六大類二手商品，價格均從100元起跳，自展售中心開設以來，已售出超過2100件二手家具，累計銷售所得超過53萬元。

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環保局表示，為擴大再生家具的販售平台，28日下午在新北市民廣場舉辦的「耶誕環保挖寶趣活動」也將設置攤位，提供民眾選購，若無法親臨展售中心或跳蚤市場，也可上「再生家具拍賣網」（https://recycledstuff.ntpc.gov.tw/）選購。

環保局呼籲市民，如果家中有可回收且仍具功能的二手家具或家電（如冰箱、洗衣機、電扇、電腦、沙發、收納櫃、床組、書桌椅、餐桌椅、腳踏車等），歡迎捐贈至「幸福小站」，這些物品將會提供給弱勢族群，包括低收入家庭、失業人士、清寒學童、火災災民及原住民等，幫助他們渡過難關，也延續物品生命，相關資訊可撥打「幸福小站」專線 （02）8952-0755 或至「幸福小站」網站（https://libahac.ntpc.gov.tw）查詢。

新北市再生家具展售中心價格親民，從100元起跳，邀大家一起來尋寶。（新北市環保局提供）

新北市再生家具展售中心價格親民，100元起跳。（新北市環保局提供）

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