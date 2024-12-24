小綠人剩2秒小跑步仍被開單？警打臉：過馬路時已轉紅燈

新北市一名女子穿越馬路被土城分局巡邏警員開單，友人PO網質疑警方開罰適法性，警方公布警員密錄器，說明女子過馬路前行穿道已轉紅燈。（記者吳仁捷翻攝）

2024/12/24 11:26

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小綠人剩2秒！女子奔跑過馬路卻遭警察開罰 掀2派網友熱議

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區一名行人PO網指稱，她過馬路時，看見行人穿越道綠燈還「剩2秒」，就小跑步通過，卻被巡邏警員攔下開單，引發網友議論；土城警分局指出，警員值勤密錄器都清楚錄下，當事人應是距離斑馬線還有一段距離時看到綠燈剩2秒，實際上穿越馬路時已轉紅燈，警員舉發無誤；警方斬釘截鐵的說法也等於公開打臉這名接到罰單後po網取暖的行人。

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有熱心民眾將女子穿越馬路過程的畫面PO網，透露這名路人買好東西、要穿越馬路時，發現行人號誌的小綠人閃燈還剩2秒，就小跑步過馬路，卻被騎車巡邏停等紅燈的警員追上來攔下，告知違規、開罰單。

網友質疑，警員當場告知違規女子「只有你在跑」，依違反道路交通管理處罰條例開罰；PO網者質疑警方開單的理由，認為當時行人穿越道綠燈明明剩2秒，難道不能跑步過馬路？

土城分局金城派出所回覆，這名女性應該是尚未過馬路時看見行穿線綠燈仍有2秒，但到斑馬線時已轉紅燈，警員隨身的秘錄器明顯錄下過程，證實行人準備過斑馬線時行人穿越道號誌已轉為紅燈，就跟舉發「搶紅燈」一樣，「以事實認定」，其實並沒有行穿線路燈剩兩秒不能通行的說法，強調警員舉發無誤。

新北市一名女子穿越馬路被土城分局巡邏警員開單，友人PO網質疑警方開罰適法性，警方公布警員密錄器，說明女子過馬路前行穿道已轉紅燈；圖為罰單。（記者吳仁捷翻攝）

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