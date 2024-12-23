濕冷天男子獨爬尖石北德拉曼失聯 消防今搜救無果

新北市43歲張姓男子，昨日下午1點多獨自攀登新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木步道後失聯，縣府消防局獲報今組隊上山搜救，但未找到人。（記者廖雪茹攝）

2024/12/23 23:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市43歲張姓男子，昨（22）日下午1點多獨自攀登新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木步道後失聯，縣府消防局獲報今組隊上山搜救，但未找到人，家屬焦急在新竹地區臉書社團貼文，請山友幫忙尋找；因這兩天大陸冷氣團來襲山區又冷又濕，消防人員明天將加派人力分頭協尋。

消防局表示，昨接獲警方轉報，新北市張姓男子昨午駕駛一輛白色廂型車前往新竹縣尖石鄉水田部落，獨自攀登北德拉曼巨木步道後未返家，家屬焦急報案，消防局立即由第二大隊協同民力組成搜救隊上山，就張男可能攀爬的路線展開搜尋，但未發現任何蹤影。因張男的行動電話呈關機狀態，難以追查他的路線和位置。

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消防局第二大隊初步了解，張男昨天下午5點多，曾在網路貼文登頂訊息，張男看似簡易裝備上山，無法確定是否攜帶足夠的保暖衣物和糧食；因這幾天山區氣溫不到攝氏10度且下雨，須儘快找到張男。消防局明天一早會再加派人力，兵分多路繼續搜尋。

新北市43歲張姓男子，昨日下午1點多獨自攀登新竹縣尖石鄉北德拉曼巨木步道後失聯，縣府消防局獲報今組隊上山搜救，但未找到人。（記者廖雪茹攝）

新北市張姓男子昨午駕駛一輛白色廂型車前往新竹縣尖石鄉水田部落，獨自攀登北德拉曼巨木步道後未返家，家屬焦急報案。（記者廖雪茹攝）

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