批新北「食安地圖」改版仍未揭露問題餐廳 陳世軒：做半套

，新北市議員陳世軒今天表示，市府衛生局「食安地圖」改版後，過度簡化不易使用、資訊揭露仍不完全；衛生局將參考各方意見持續優化並滾動調整。（圖取自「新北市食材登錄平台」網站）

2024/12/23 19:23

〔記者董冠怡／新北報導〕食安問題頻傳，新北市議員陳世軒今天表示，市府衛生局「食安地圖」改版後，過度簡化不易使用、資訊揭露仍不完全，改版不該只做半套，針對有食安疑慮的餐廳，建議公開詳細稽查結果，否則如何能讓民眾看了之後，能夠真正食的安心。對此，衛生局回應，將參考各方意見持續優化並滾動調整。

陳世軒指出，新版食安地圖在食材稽查方面，有針對品項、不合格部分說明稽查結果，平台也有設置食安專區，但僅有寶林茶室、蘇丹紅及小林製藥3起事件，不見其他發生連環或單一食安問題的店家，也沒有最近爆出食安疑慮的店家相關資訊。

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陳世軒提到，衛生局的說法是，現在的稽查程序為初查不合格，不會顯示，要等到複查也不合格，才會註記；如果無法詳實揭露有食安問題的餐廳現況、有無改善及每次抽查的歷史軌跡，食安地圖將失去意義。

他也說，舊版可以按照月份去看每個月、全市或指定行政區查了多少件數、合格與否的總數，新版簡化成只剩行政區供民眾篩選，使用不易，呼籲衛生局食安地圖改版不該只做半套。

衛生局回應，新北市食材登錄平台的食安地圖，是揭露餐飲店家最新衛生環境稽查及抽檢驗結果資訊並供民眾消費時參考，平台針對重大食安事件設有專區，綜整案件相關資訊以利查詢，將參考各方意見持續優化及滾動調整食安地圖揭露資訊。

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