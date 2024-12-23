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    企業捐300雙天鵝鞋 中和童開心過耶誕

    美萬新企業捐贈300雙天鵝童鞋，小朋友開心穿上新鞋。（新北市社會局提供）

    美萬新企業捐贈300雙天鵝童鞋，小朋友開心穿上新鞋。（新北市社會局提供）

    2024/12/23 19:39

    〔記者陳奕劭／新北報導〕聖誕節前夕，許多孩子夢想有雙新鞋。新北市議員張維倩媒合中和區在地製鞋廠商美萬新企業今天（23日）下午在中和青年宅公托中心捐贈300雙天鵝童鞋，給在地11家公共托育中心幼童，讓孩子們歡喜過耶誕。

    社會局長李美珍、美萬新企業總經理王秋鴻和張維倩等人並親自為小朋友穿上新鞋，小朋友們開心跳上一段聖誕鈴聲，現場氣氛溫馨。

    張維倩指出，在地中和企業美萬新是道地的Made in Taiwan，每雙都是老師傅一針一線所縫製，在百貨公司上架，這次特別選在選在聖誕節前夕捐贈，宛如聖誕老公公，帶給小朋友一份特別的聖誕禮物。

    王秋鴻表示，公司自創「天鵝童鞋」品牌，堅持以台灣手工製鞋工藝，搭配嚴選的皮革，一針一線縫製出優質的童鞋。今年適逢中華棒球隊奪冠，因此公司特別以棒球元素與紅青白國旗元素童鞋，將於明年春天推出。

    李美珍說，美萬新2021年即響應好日子愛心大平台，捐贈400雙童鞋給中和區弱勢的孩子，去年起更指定捐贈給中和地區11家公托中心的小朋友，今年再度捐贈，感謝張維倩媒合在地的優質企業，以自家的精緻產品回饋地方，相信每個孩子在穿上這麼漂亮的新鞋，一定會開心地跳起來。

    美萬新企業總經理王秋鴻（左2）捐贈300雙童鞋，給在地11家公共托育中心幼童。（新北市社會局提供）

    美萬新企業總經理王秋鴻（左2）捐贈300雙童鞋，給在地11家公共托育中心幼童。（新北市社會局提供）

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