金山磺港漁港漁船枯等漲潮已脫困 張錦豪痛批市府官員懈怠

漁發66號漁船今天清晨趁漲潮時出港卻遭淤沙卡在港嘴。（記者吳昇儒翻攝）

2024/12/23 21:31

首次上稿12:02

更新時間21:31（新增漁業處說法及漁船脫困）

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市磺港漁港今日上午一艘捕蟹船出港時，因受到淤沙影響，直接在港嘴擱淺。嚴姓船長等7人，等到下午2時漲潮時，才趁隙脫困。船長受訪時指出，早上要外出捕蟹，卻發現漁船卡在淤沙中，只能等漲潮後，嘗試脫困，但磺港漁港經常傳出漁船被淤沙卡住，光是今年自己就卡了2、3次。所幸下午漲潮後，漁船已順利脫困。

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附近漁民也說，近期可能受到外圍環流影響，大雨將土石沖進港區，光是12月份，就有6艘漁船卡在港嘴淤沙處。

新北市議員張錦豪則痛批，已幫農業局爭取相關經費，但淤沙問題卻無法解決，事關在地漁民生計，呼籲市府官員不要懈怠。

張錦豪痛批，磺港漁港淤沙問題嚴重，年初已協助爭取經費，但農業局等單位有無派員強力監督施工狀況？漁會有無主動進行監測？漁船卡住嚴重影響在地漁民的工作權。

張錦豪表示，詢問過農業局漁業及漁港事業管理處後得知，今年進行3次清淤，花費450萬，推測淤沙原因是因磺港溪河床較高，導致漁港淤沙一清完，溪床的淤沙又往港區推動。政府機關應進行全面性的規劃改善，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，無視漁民權益。

新北市漁業處表示，擱淺漁船現已脫困，因磺港漁港位於磺溪出海口，易受磺溪輸砂及海外漂砂等因素影響而淤積，原規劃於航道設置航標，惟在地意見尚未整合；現已調度平台船及受泥船，倘氣候允許明日可進行緊急清淤作業。

另以簡訊通知港內大型漁船，疏濬期間，須等滿潮時再進出漁港，也邀請台灣海洋大學海事工程專家學者評估進行水工模型，分析淤積成因及提供解決方案，明年將會同水利署進行整體改善，在未完成整體改善前，仍維持短期應急疏浚。

磺港漁港淤沙嚴重，已有多艘漁船擱淺受困。（記者吳昇儒翻攝）

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