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    首頁　>　新北市

    蘇巧慧稱新北統籌稅款應該拿最多 葉元之反控「用盡全力阻礙」

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之提供）

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之提供）

    2024/12/22 22:22

    〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧今日稱財劃法修法不合理，新北市應該拿最多，國民黨立委葉元之今晚表示，新北市能增加300多億，是國民黨立委排除萬難爭取的，「蘇巧慧在破窗、在占主席台，用盡全力阻礙新北市獲得這300多億，現在還好意思說新北市拿的太少，要不要臉」？

    葉元之說，這完全反映了蘇巧慧的嘴砲個性，只出張嘴，什麼事都不做，站著講話不腰疼。如果蘇巧慧認為新北應該拿最多，怎麼沒提任何財劃法版本，財劃法從本屆上個會期討論到現在，蘇巧慧沒有任何提案，而且蘇巧慧做了8年多立委，更不要說她父親蘇貞昌還做過行政院長，怎麼沒有任何動作？

    葉元之酸，蘇巧慧倒是戳破了行政院長卓榮泰及民進黨立委沈伯洋、吳思瑤等人的謊言，因為財劃法過了，卓榮泰說會沒有防災預算、吳思瑤說會影響教育經費、沈伯洋說會讓國防整個廢掉。如果是這樣，蘇巧慧怎麼敢喊要中央再多分給新北一點？

    葉元之強調，中央政府總預算一年3兆1500億，即便分給地方3000億，還有2兆8000多億，而且一年稅收都平均超徵4000億，是要影響什麼？「在財劃法修法過程，可以發現民進黨不是吳思瑤這類的騙子，就是蘇巧慧這類的嘴砲王。可憐啊！」

    民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

    民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

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