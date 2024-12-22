貢寮海洋資源復育園區 可預約導覽近距離觀察九孔寶寶攝食慢爬

九孔寶寶附著浪板上攝食附著性藻類。（新北市漁業處提供）

2024/12/22 20:07

〔記者董冠怡／新北報導〕貢寮區位於新北市的東北角，是台灣九孔鮑產業養殖重鎮，海洋資源復育園區正在培養來年準備復育放流的九孔鮑。市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄今天表示，園區設有海洋生物觀察池，展示東北角潮間帶常見海洋生物，民眾可先線上預約（https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40）海洋教育導覽行程，由專業導覽人員帶領，一起近距離接觸、觀察九孔寶寶。

簡明雄說明，海洋資源復育園區每年11月初的時候，工作人員會開始進行復育九孔的工作，將九孔育苗池架設浪板，使浪板上長滿微細藻類，並且透過溫度變化刺激九孔取得受精卵，再把受精卵撒入育苗池中。受精孵化後的九孔寶寶初始為浮游期，經過2至5天後，便附著於育苗池內浪板上。

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簡明雄指出，此時拿起浪板就可看見一顆又一顆的九孔寶寶，牠們在浪板上藉由攝食矽藻等微細藻類成長，只有這個時間點，才能近距離觀察九孔寶寶在浪板上攝食緩慢爬行的畫面，同時學習海洋生物復育的意義與重要性。

漁業處提到，新北市和國立台灣海洋大學組隊復育九孔、紫海膽、花枝、珊瑚、黑鯛、黃錫鯛等在地海洋生物，將海洋資源復育園區打造為海洋生物復育基地，讓漁業資源得以永續發展，今年與桃園市Xpark水族館合作展示東北角海域復育成果，12月31日（含）前，新北市民憑身分證享門票9折優惠。

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