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    民進黨中和「劇團FUN瘋日」 蘇巧慧展現超人氣

    黨部主委蘇巧慧（前排右2粉紅背心者）和大小朋友歡慶佳節，展現參選2026新北市長企圖心。（記者陳奕劭攝）

    黨部主委蘇巧慧（前排右2粉紅背心者）和大小朋友歡慶佳節，展現參選2026新北市長企圖心。（記者陳奕劭攝）

    2024/12/22 17:59

    〔記者陳奕劭／新北報導〕民主進步黨新北市黨部今天（22日）在新北市中和區四號公園舉辦「劇團FUN瘋日」，邀請天馬劇團表演，並舉辦闖關遊戲、有獎徵答。黨部主委蘇巧慧率領市議員張維倩、張嘉玲、許昭興、前市議員羅文崇等人現身，和大小朋友歡慶佳節，展現參選2026新北市長企圖心。

    民主進步黨新北市黨部今天在四號公園舉辦「劇團FUN瘋日」，邀請天馬劇團表演，並舉辦闖關遊戲、有獎徵答，當天14度低溫仍聚集逾200人參加，會場座無虛席。

    蘇巧慧與張維倩、張嘉玲、許昭興等民意代表一同現身，沿途合照邀約不斷，還有小朋友當面向蘇送自己做的手藝品，展現「水獺媽媽」超人氣。

    蘇巧慧表示，新北市黨部持續推出親子活動，可以看得出來今天來的大朋友、小朋友愈來愈多 ，可見活動真的很受到歡迎。

    她表示，自己當主委以後，凡是在新北市沒有中央民意代表的選區，都要特別幫基層努力的市議員們加油，張嘉玲、張維倩，前議員羅文崇都是在基層得到大家肯定努力的好議員，黨部提供更多資源，讓更多人認識他們，這是最好的做法。所以繼新店、淡水、板橋，今天來到了中和，謝謝民眾出門，大家一起準備快樂過聖誕。

    民主進步黨新北市黨部今天（22日）在新北市中和區四號公園舉辦「劇團FUN瘋日」，邀請天馬劇團表演。（記者陳奕劭攝）

    民主進步黨新北市黨部今天（22日）在新北市中和區四號公園舉辦「劇團FUN瘋日」，邀請天馬劇團表演。（記者陳奕劭攝）

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