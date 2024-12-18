新北市績優老人共餐單位讓長輩每口都吃得到幸福

新北市社會局18日表揚全市96處老人共餐單位，5年來持續為長輩準備熱騰騰的飯菜並噓寒問暖。（記者翁聿煌攝）

2024/12/18 12:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局18日表揚全市96處老人共餐單位，感謝服務超過5年辦理共餐或送餐單位，持續為長輩準備熱騰騰的飯菜並噓寒問暖，市長侯友宜頒贈每單位獎勵金5千元，熱心公益的嘉威會計師事務所長張威珍表示，為支持新北市府對長者的照顧，自2019年起每年捐給新北市愛心大平台「陪老大人呷百廿用飽安康」專案50萬元，2022年更加碼為每年1百萬元，讓長輩歡喜共餐。

表揚典禮以社團法人台灣心藝社區照護創生推展協會帶來的「青銀共創幸福料理」紀錄影片揭開序幕，將老人共餐單位平日的備餐實況帶到現場，許多獲獎單位皆可用心針對長輩的餐食需求，製作適合牙口的客製化料理，耐心研究的食譜、精心打造的餐點，讓長輩每一口都吃得到幸福，藉由暖呼呼的愛心便當，串起大街小巷每一位長輩的心，就像社區裡的路燈，照亮每一個角落。

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侯友宜表示，截至去年11月底，新北市老年人口已經突破76萬人，占全市人口總數將近19%，新北市自2013年起推動老人共餐，至今已邁入第12年，感謝1067個熱心的民間單位響應老人共餐。今年表揚辦理超過5年且有提供獨居老人送餐的服務單位，感謝受獎單位持續為社區長輩提供暖心、暖胃有溫度的服務。

土城區頂新里長許元皇自108年起響應社區老人共餐服務，除聘請講師設計具有特色的養生蔬食餐點，定期結合土城市場惜食廚房活動，減少資源浪費，並與德霖科技大學合作推動USR學習型計畫，在共餐活動中結合辦理銀髮族課程，體現青銀共學、營造青銀共樂溫馨場景，永和區長春老人健康會自102年起於永福橋下成立「御膳房」，會員們帶來自家開心農場的收成與經營攤販留存的雞肉，經由巧手完成一道道美味的佳餚。

新北市長侯友宜（中）表揚全市96處老人共餐單位，感謝服務超過5年辦理共餐或送餐單位。（記者翁聿煌攝）

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