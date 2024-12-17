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    首頁　>　新北市

    2歲童趁爸熟睡獨自出門找媽媽 警急救援助返家

    監視器拍下男童衣著單薄，獨自走在清晨的大街。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下男童衣著單薄，獨自走在清晨的大街。（記者徐聖倫翻攝）

    2024/12/17 14:39

    〔記者徐聖倫／新北報導〕今清晨5時許，在新北市新莊寒風颯颯的福壽街上，1名2歲男童當街哭喊要找媽媽，警方獲報趕緊前往，並即刻將孩子先帶回派出所。經過細心詢問，原來還男童的媽媽上大夜班，孩子趁爸爸熟睡獨自出家門找媽媽，警方隨後順利找到男童母親，並依規定通報婦幼系統。

    據了解，新莊警分局昌平派出所接獲通報，指稱1名學齡前男童在大街上走失，警方即刻派員前往。員警趕抵就見1名2歲男童衣著非常單薄，哭著要找媽媽，鑒於清晨氣溫確實太低，趕緊先將男童帶回派出所內。

    警方經過一系列調查，得知男童住在昌平街附近，即刻驅車帶他至昌平街，恰巧發現大夜班剛下班，正在焦急找兒子的41歲楊姓女子，趕緊將孩子交還楊女，對此楊女充滿感謝，而警方也依規定將本起案件通報婦幼系統。

    楊女說自己上大夜班，孩子由丈夫哄睡，不料孩子睡到一半起床發現自己不在家，加上丈夫已熟睡，孩子就這樣自己走出門找媽媽。警方呼籲，家中有幼兒務必注意其動向，以免發生不必要的憾事。

    警方找到男童，將他抱起並帶回派出所。（記者徐聖倫翻攝）

    警方找到男童，將他抱起並帶回派出所。（記者徐聖倫翻攝）

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