「小精靈」出沒新北住家閣樓發怪聲？ 原來是五色鳥誤入

五色鳥主要棲息於中低海拔闊葉林中上層，多數以枯木樹洞為巢穴，雖是森林性鳥類，但也能在都市環境生存，是常見的台灣鳥類。（新北市動保處提供）

2024/12/14 10:36

〔記者黃子暘／新北報導〕小精靈現蹤住家閣樓？新北市動物保護防疫處近日接獲新店區安坑鄺姓民眾通報，閣樓經常傳出「叩叩叩」的怪聲，小女兒還可愛地表示有「小精靈」現身；經獲通報後，動保處人員到現場搜索，發現原來是台灣特有種「五色鳥（台灣擬啄木）」誤入室內。動保處人員將五色鳥帶回後健康檢查，確認無虞後已讓這迷蹤的可愛鳥兒回歸自然。

動保員程沛宏說，鄺姓民眾住宅鄰近山區，閣樓一直都沒住人，近日卻經常有「叩叩叩」的聲音，疑似有小動物闖入，鄺姓民眾擔憂家貓攻擊小動物，因此通報動保處請求協助尋找驅離，動保處人員果然在閣樓樑柱之間發現有隻小型鳥遊竄，經觀察確認為五色鳥。「小精靈」漂亮的真面目揭曉，也讓鄺姓民眾一家人驚艷不已。

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動保處補充，五色鳥經人員帶回檢查後確認無虞，已經放回自然。

五色鳥研究者黃美秀表示，五色鳥身體大多是翠綠色，頭部有藍、黃、紅、黑4色，叫聲單調響亮「叩叩叩」，類似敲木魚，獲贈美名「森林花和尚」，主要棲息於中低海拔闊葉林中上層，多數以枯木樹洞為巢穴，雖是森林性鳥類，但也能在都市環境生存，是常見的台灣鳥類，近年觀察數量有增加趨勢；雖然牠們不是保育類物種，但禁止捕捉及飼養，否則將觸犯「野生動物保育法」。

動保處表示，若發現住居或戶外發現動物遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話29596353報案，動保處24小時不打烊，負責救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護。

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