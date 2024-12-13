土城廣福派出所搬遷新啟用 5樓健身中心明年1/31前免費體驗

新北市警局土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育局健身中心共構新建工程，今舉行啟用典禮。（記者翁聿煌攝）

2024/12/13 16:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今主持市警局土城分局廣福派出所（學府路遷移至莊園路）及交通分隊暨體育局健身中心共構新建工程啟用典禮，大樓1到4樓為派出所及交通隊辦公室，5樓為體育局委外經營的健身中心即日起同步試營運至明年1月31日，開放民眾免費使用，未來也會提供社區長輩免費公益時段，並對社區民眾提供使用優惠。

市警局表示，共構大樓經費總計2億4900萬元，歷經兩年的規劃與施工今年完工啟用，1樓及2樓為廣福派出所辦公廳舍和待勤室，在值班台加裝強化安全「H型鋼構」設施，保障值勤員警安全，3樓及4樓為交通分隊辦公與休憩空間。

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侯友宜表示，新北市政府持續改善第一線警察同仁工作環境，從蘆洲分局成州派出所到廣福派出所陸續啟用，展現對基層人員的重視，同時明年還有多處新廳舍完工啟用，包括三重分局交通分隊及瑞芳分局貢寮分駐所，為提升治安和便民服務提供更強的基礎。

體育局長洪玉玲表示，5樓健身中心將同步試營運，即日起自明年1月31日，開放民眾免費使用，邀請大家來體驗高品質的健身設施，享受運動樂趣，為生活增添更多健康活力。

廣福派出所值班台加裝強化安全的「H型鋼構」設施，保障值勤員警安全。（記者翁聿煌攝）

廣福派出所共構大樓，5樓健身中心即日起免費試營運至明年1月31日。（記者翁聿煌攝）

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