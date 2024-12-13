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    新北24位新二代高中職生赴泰職探 泰國新二代重拾故鄉認同感

    新北市教育局舉辦「新二代昂揚計畫」，甄選24位高中職新二代學生前往泰國企業職業試探、文化見習，今（13）日成果發表。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局舉辦「新二代昂揚計畫」，甄選24位高中職新二代學生前往泰國企業職業試探、文化見習，今（13）日成果發表。（記者黃子暘攝）

    2024/12/13 16:37

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有11萬多名新住民，也是許多新二代的故鄉，新北市教育局舉辦「新二代昂揚計畫」，甄選24位高中職新二代學生前往泰國企業職業試探、文化見習，今（13）日成果發表，泰國新二代石碇高中學生邢竺修分享自己國小時因為受同學嘲笑，進而對母國感到排斥，不過升學以後，在師長鼓勵下參與昂揚計畫，他重新找回對故鄉的認同感，也開始思考如何解除大眾對東南亞的偏見、誤解。

    教育局長張明文指出，市府2015年開辦高中職新二代培力昂揚計畫，今年到泰國主流產業參訪見習，感謝駐泰國台北經濟文化辦事處、泰國台灣商會聯合總會等單位協助，鼓勵新二代學生發揮雙語言及跨文化優勢，及早規劃職涯發展與專業技能，拓展海外人脈及掌握全球趨勢。

    邢竺修分享表示，他在讀國小、剛返台時個性較內向，容易因新二代的身分被同學開玩笑，進而對母國產生排斥，近期在師長、同學鼓勵下參加昂揚計畫，受訓期間，他在小組討論中重拾自信心、找回自我認同感，並積極反思如何排除大眾對東南亞的偏見與誤解；這次出訪也拜訪了爸爸的故鄉，因此萌生學習泰文、探索東南亞文化的興趣。

    來自越南的瑞芳高工學生連啟華說，他國三從越南來台，因為口音，被許多同學喊為「越南人」，但回到越南時又被鄉親喊為「台灣人」，身分的模糊讓他感到迷茫，所幸老師同學鼓勵他不要放棄學業，參加昂揚計畫後，學校老師也很驚訝他的成長與改變。

    教育局指出，新住民子女有雙語言及跨文化優勢，透過新二代培力昂揚計畫，希望從「溝通表達」、「家庭互動」、「產業趨勢」、「團隊合作」及「文化理解」提升學生自我認同，並鼓勵學生增進專業能力，掌握未來職涯多元選擇機會，培育未來國際人才必備的軟實力與競爭力。

    新北市教育局舉辦「新二代昂揚計畫」，甄選24位高中職新二代學生前往泰國企業職業試探、文化見習，今（13）日成果發表。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局舉辦「新二代昂揚計畫」，甄選24位高中職新二代學生前往泰國企業職業試探、文化見習，今（13）日成果發表。（記者黃子暘攝）

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