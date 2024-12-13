新莊塭仔圳廣停三停車場試營運 12/16起73格汽車位免費停到月底

新莊區塭仔圳重劃區的廣停三平面停車場，位於新樹路69號旁，12月16日起試營運免費停車，明年元旦起收費。（新北交通局提供）

2024/12/13 15:42

〔記者董冠怡／新北報導〕新莊區塭仔圳重劃區的廣停三平面停車場，位於新樹路69號旁，交通局停車管理科代理科長王昶閔今預告，12月16日（下週一）起試營運，73格汽車位（無機車位）開放免費停車至月底，明年元旦起收費，臨停每小時20元、月票2500元，12小時停車上限收費150元。

王昶閔表示，廣停三平面停車場鄰近西盛環保河濱公園、捷運輔大站，規劃73格汽車位，導入智慧停車管理設備，採用車牌辨識系統，以及設置QR CODE掃碼繳費等多元支付方式，24小時監控管理，紓解周邊居民停車需求，也讓捷運轉乘及遊憩運動民眾方便臨停。

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王昶閔指出，下週一起試營運，可以免費停車至12月31日，明年1月1日起收費機制上路，汽車臨停每小時20元、月票2500元，12小時停車上限收費150元，月票登記抽籤辦法可上交通局網站（https://www.youparking.com.tw/sortition-detail.php?id=697）查詢。

交通局網站公開資料顯示，新莊廣停三月票抽籤即起至12月24日晚間8點止開放線上登記，12月26日公布抽籤結果，一般月票每月2500元、里民優惠2000元、行動不便身心障礙者1250元。

王昶閔提到，這一座是與地政局合作闢建的平面停車場，下方建置了塭仔圳首座地下滯洪池；地政局說明，廣停三滯洪池已完工，採用的是離槽式滯洪池設計，滯洪量為5798.67立方公尺，相當於2.3座奧運標準泳池，大於本區域10年重現期的最大洪峰流量4313立方公尺／秒，有助降低區域淹水機率、縮小淹水範圍，是當地重要防汛設施。

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