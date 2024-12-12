民進黨青年講座談音樂祭 蘇巧慧：與音樂人一起打造新北的愛樂產業

民進黨市黨部舉辦青年講座，主委蘇巧慧（右二）要與音樂人一起打造新北的愛樂產業。（記者翁聿煌攝）

2024/12/12 23:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕民主進步黨新北市黨部今天（12日）在新店舉辦「民主的行動研究室：讓新北更好的100種可能」議題講座，邀請音樂祭「浪人祭」主辦人蕭達謙、樂團「拍謝少年」鼓手謝宗翰和青年朋友，探討如何幫助音樂人打造屬於新北的音樂文化與產業，新北市黨部主委蘇巧慧說，音樂祭的本質其實就是「一體感」，所有人和整個城市感覺是融為一體的，她會和市黨部繼續做「搭舞台的人」，創造屬於新北的音樂廊帶，把人潮帶進新北，讓愛音樂的人一起來新北聽音樂。

蘇巧慧說，她對音樂祭的認識是從20幾年前參與「貢寮國際海洋音樂祭」開始，當時她和大學同學一起坐火車去福隆，走進沙灘、看見舞台，氛圍感就已經開始形塑，等到音樂祭表演開始時，整座城市和參與者已經融為一體。她也以世界12強棒球賽為例說，音樂祭和看棒球其實本質是一樣的，都是塑造一體感和集體認同感，音樂把大家凝聚在一起。

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蕭達謙說，音樂有很魔法的能量，可以讓所有人凝聚在一起，他雖然不會演奏樂器，但因為喜歡音樂，才去搭場景，並且努力催生出音樂祭。謝宗翰說，音樂祭對於音樂產業來說是很重要的表演場合，拍謝少年在2005剛成立時沒什麼表演機會，就是從墾丁「春天吶喊」音樂祭開始表演，後來聽眾越來越多，也才讓更多人注意到樂團。

新北市青年發展委員會會長陳韋任說，包含他在內的新北在地青年，其實都很期待新北市可以有更多藝文表演場所，甚至是大型音樂祭，過去各地方有許多成功案例，希望透過音樂，讓更多人願意來新北聽音樂。

民進黨新北市黨部舉辦青年講座談音樂祭，主委蘇巧慧盼與音樂人一起打造新北的愛樂產業。（記者翁聿煌攝）

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